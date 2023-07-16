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Carga inalámbrica

DLP9017/00

Cargador inalámbrico

Carga inalámbrica Qi: coloca el móvil sobre la superficie para obtener la posición óptima y lograr una carga rápida (máx. 15 W) sin líos de cables.

Ver todos los beneficios

Cargador inalámbrico

  • 15 W

  • Anillo magnético

  • Carga inalámbrica Qi

Cargador inalámbrico con borde magnético

El cargador inalámbrico incluye un borde magnético que optimiza la alineación de productos MagSafe de Apple con carga inalámbrica.

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecorriente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente

Diseño antideslizante

Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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