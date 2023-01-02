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  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1

Cargador inalámbrico Qi

DLP9230NB/00

Cargador inalámbrico 3 en 1

Cargá de forma inalámbrica tu teléfono inteligente, reloj y AirPods a la vez con este dispositivo de carga rápida. Tiene una potencia máxima de 15 W para reducir el tiempo de carga de tu dispositivo móvil y de 2,5 W y 5 W para cargar tu reloj y AirPods respectivamente.

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Carga rápida

Cargador inalámbrico 3 en 1

  • 15 W

  • Carga rápida

  • Carga inalámbrica Qi

Tecnología inalámbrica Qi

La carga inalámbrica con tecnología Qi ha sido ampliamente adoptada en smartphones y otros dispositivos móviles. Los cargadores inalámbricos de Philips son compatibles con teléfonos y otros dispositivos que admiten tecnología inalámbrica Qi. Solo tienes que colocar el dispositivo en este panel para disfrutar de una experiencia de carga sin esfuerzo.

Con certificación QI de Wireless Power Consortium

Diseño antideslizante

Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. La velocidad de carga depende de la condición de carga, incluidos el dispositivo host y el adaptador de alimentación.