Tecnología inalámbrica Qi

La carga inalámbrica con tecnología Qi ha sido ampliamente adoptada en smartphones y otros dispositivos móviles. Los cargadores inalámbricos de Philips son compatibles con teléfonos y otros dispositivos que admiten tecnología inalámbrica Qi. Solo tienes que colocar el dispositivo en este panel para disfrutar de una experiencia de carga sin esfuerzo.