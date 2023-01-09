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Cargador USB

DLP9520C/00

Batería portátil fina y potente

Batería de polímero de litio segura con gran capacidad de 10 000 mAh. Carga rápida PD y QC3.0 por USB A y USB C para cargar tu dispositivo. Salida de carga inalámbrica de 15 W. Carga hasta 4 dispositivos al mismo tiempo, con una pantalla numérica que indica el nivel de energía.

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con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Batería portátil fina y potente

  • 10 000 mAh

  • Puertos de carga USB A y USB-C

  • Carga inalámbrica Qi

  • QC 3.0 y PD

Carga inalámbrica rápida de 15 W

Carga tu teléfono móvil con la carga rápida inalámbrica de 15 W.

Tecnología inalámbrica Qi

La carga inalámbrica con tecnología Qi ha sido ampliamente adoptada en smartphones y otros dispositivos móviles. Los cargadores inalámbricos de Philips son compatibles con teléfonos y otros dispositivos que admiten tecnología inalámbrica Qi. Solo tienes que colocar el dispositivo en este panel para disfrutar de una experiencia de carga sin esfuerzo.

Pantalla LCD para indicar la carga

Pantalla LCD para indicar la carga

Especificaciones técnicas

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  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.