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DLP9520C/00
Batería portátil fina y potente
Batería de polímero de litio segura con gran capacidad de 10 000 mAh. Carga rápida PD y QC3.0 por USB A y USB C para cargar tu dispositivo. Salida de carga inalámbrica de 15 W. Carga hasta 4 dispositivos al mismo tiempo, con una pantalla numérica que indica el nivel de energía.
10 000 mAh
Puertos de carga USB A y USB-C
Carga inalámbrica Qi
QC 3.0 y PD
Carga tu teléfono móvil con la carga rápida inalámbrica de 15 W.
La carga inalámbrica con tecnología Qi ha sido ampliamente adoptada en smartphones y otros dispositivos móviles. Los cargadores inalámbricos de Philips son compatibles con teléfonos y otros dispositivos que admiten tecnología inalámbrica Qi. Solo tienes que colocar el dispositivo en este panel para disfrutar de una experiencia de carga sin esfuerzo.
Pantalla LCD para indicar la carga
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