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Jewel Tubo
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FC6030
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Suele ser frecuente que el aspirador tenga una vida útil más larga que su manguera. ¿La manguera de tu aspirador de Philips actual está rota? Por fortuna es fácil reemplazarla por una nueva.
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