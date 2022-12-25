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FM02SS130B/00
Fácil de usar
Sencillo dispositivo Plug & Play. La unidad interna SSD SATA III 2,5" de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
2 TB
Unidad en estado sólido
La alta velocidad a la que se transfieren los datos de las unidades de estado sólido Philips permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Opiniones