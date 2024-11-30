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Política de devolución de 30 días
FM12FD85B/00
Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte
Dispositivo Plug & Play de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición Pico de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
128 GB
Pico edición 2.0
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Modelo diseñado para ser fino y ligero. Su diseño compacto y elegante te permite llevar tus datos dondequiera que vayas. Ten siempre contigo tus archivos multimedia y documentos cuando los necesites.
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.
2.0
de 4
1
Reseña
Phoenix 17
30/11/2024
Nederland
Comprador verificado
Flash drive werkt niet goed
Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.
Ventajas
-
Contras
Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.
Esta reseña se realizó para FM12FD85B USB-flashdrive
Fecha de uso 2024-10-30
Esta reseña se realizó para FM12FD85B USB-flashdrive
Fecha de uso 2024-10-30