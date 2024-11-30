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        Unidad flash USB

        FM12FD85B/00

        2

        | (1) Reseña

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        Dispositivo Plug & Play de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición Pico de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos rápidamente

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        • 128 GB

        • Pico edición 2.0

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

        Diseño ligero y elegante

        Modelo diseñado para ser fino y ligero. Su diseño compacto y elegante te permite llevar tus datos dondequiera que vayas. Ten siempre contigo tus archivos multimedia y documentos cuando los necesites.

        Memoria USB con diseño colorido para estar siempre a la última

        Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.

        Especificaciones técnicas

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        Opiniones

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        2.0

        de 4

        1

        Reseña

        5
        4
        3
        1

        30/11/2024

        Nederland

        Nederland

        Comprador verificado

        Flash drive werkt niet goed

        Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.

        Ventajas

        -

        Contras

        Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.

        Esta reseña se realizó para FM12FD85B USB-flashdrive

        Fecha de uso 2024-10-30

        Esta reseña se realizó para FM12FD85B USB-flashdrive

        Fecha de uso 2024-10-30

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