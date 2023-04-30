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Unidad flash USB

FM16FD05D/00

Fácil de usar

Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición Snow de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

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Intercambia archivos rápidamente

Fácil de usar

  • 16 GB

  • Vivid edición 2.0

  • 2 unidades

Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

Memoria USB con diseño colorido para estar siempre a la última

Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.

El indicador de actividad se ilumina mientras se copian archivos

Un indicador LED llamativo señala que la unidad está correctamente conectada y en funcionamiento. La luz parpadea más rápidamente durante la transferencia de archivos.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 129.3 kB
  • 24 August 2026

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