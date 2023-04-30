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        Unidad flash USB

        FM16FD05E/00

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        Dispositivo Plug & Play de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición Vivid de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos rápidamente

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        • 16 GB

        • Vivid edición 2.0

        • Paquete de 3

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

        El indicador de actividad se ilumina mientras se copian archivos

        Un indicador LED llamativo señala que la unidad está correctamente conectada y en funcionamiento. La luz parpadea más rápidamente durante la transferencia de archivos.

        Memoria USB con diseño colorido para estar siempre a la última

        Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.

        Especificaciones técnicas

        Manuales y documentación

        Folleto comercial localizado

        • PDF archivo, 146.7 kB
        • 24 August 2026

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