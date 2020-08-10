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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
FM25SS050P/00
Fácil de usar
Sencillo dispositivo Plug-and-play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
256 GB
Unidad en estado sólido
Con la sincronización de todos los archivos del ordenador, puedes acceder a tus documentos y trabajar con ellos desde cualquier lugar con tan solo unos clics.
Ahorra espacio gracias a la compresión automática de todos los archivos que se almacenen en la unidad flash USB
Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.
Opiniones