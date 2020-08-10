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Descatalogado

SSD

FM25SS050P/00

Fácil de usar

Sencillo dispositivo Plug-and-play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

Ver todos los beneficios

Intercambia archivos rápidamente

Fácil de usar

  • 256 GB

  • Unidad en estado sólido

Sincronización de archivos entre el contenido completo del ordenador y el UFD

Con la sincronización de todos los archivos del ordenador, puedes acceder a tus documentos y trabajar con ellos desde cualquier lugar con tan solo unos clics.

Compresión automática de todos los archivos para ahorrar espacio

Ahorra espacio gracias a la compresión automática de todos los archivos que se almacenen en la unidad flash USB

Embalaje cómodo y fácil de abrir

Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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