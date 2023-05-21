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        Unidad flash USB

        FM32FD06G/00

        Fácil de usar

        Dispositivo Plug & Play de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición VIVID de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

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        Intercambia archivos rápidamente

        Fácil de usar

        • 32 GB

        • Vivid edición 2.0

        • 5 unidades

        Capacidad de almacenamiento de 32 GB para grandes archivos

        Gracias a los 32 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

        Memoria USB con diseño colorido para estar siempre a la última

        Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.

        Especificaciones técnicas

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        • Ofertas exclusivas para socios.
        • Acceso anticipado a las rebajas
        • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.