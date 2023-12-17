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        SSD

        FM50SM140B/00

        Fácil de usar

        Sencillo dispositivo Plug & Play. La unidad interna SSD SATA III 2,5" de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos rápidamente

        Fácil de usar

        • 500 GB

        • Unidad en estado sólido

        SSD de ultrarrápida transferencia de datos

        La alta velocidad a la que se transfieren los datos de las unidades de estado sólido Philips permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

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