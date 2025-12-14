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Descatalogado
FM51FD001B/00
Fácil de usar
Sencillo dispositivo Plug-and-play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
512 GB
Vivid edición 3.0
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.
¡No volverás a perder la tapa! La tapa protectora está integrada en el diseño del producto, de forma que siempre estará unida a la memoria USB. Para quitarla solo hay que girarla hacia atrás, y después basta con conectar la memoria para usarla.
Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.
1.0
de 4
1
Reseña
HDWG
14/12/2025
Deutschland
Comprador verificado
USB-Stick
Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!
Esta reseña se realizó para FM51FD001B USB-Stick
Fecha de uso 2025-11-14
Esta reseña se realizó para FM51FD001B USB-Stick
Fecha de uso 2025-11-14