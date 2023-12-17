ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del embalaje
  • Fotografía del embalaje

Unidad flash USB

FM51FD175B/00

Fácil de usar

Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición SNOW de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

Ver todos los beneficios

Intercambia archivos rápidamente

Fácil de usar

  • 512 GB

  • Edición Motion 3.2

  • USB tipo C

Rápida transferencia de datos con USB tipo C de alta velocidad

La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

Capacidad de almacenamiento de 512 GB para archivos de gran tamaño

Gracias a los 512 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.

Memoria USB con diseño colorido para estar siempre a la última

Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.