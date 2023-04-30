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FM64FD05E/00
Fácil de usar
Dispositivo Plug & Play de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición VIVID de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
64 GB
Vivid edición 2.0
Paquete de 3
Gracias a los 64 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Un indicador LED llamativo señala que la unidad está correctamente conectada y en funcionamiento. La luz parpadea más rápidamente durante la transferencia de archivos.