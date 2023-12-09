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        Descatalogado

        Tarjetas SDXC

        FM64MP45D/00

        1

        | (1) Reseña

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        Esta tarjeta compacta de formato microSDXC admite una capacidad de memoria de 64 GB con UHS-I U1 de clase 10 incluida. El producto incluye 2 paquetes con adaptador.

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        Formato microSDXC con adaptador

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        • 64 GB

        • Clase 10

        • UHS-I

        • 2 unidades

        Capacidad de almacenamiento de 64 GB para grandes archivos

        Gracias a los 64 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.

        Especificaciones técnicas

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        Opiniones

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        1.0

        de 4

        1

        Reseña

        5
        4
        3
        2

        09/12/2023

        Nederland

        Nederland

        Comprador verificado

        SDXC-card

        Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest

        Ventajas

        0

        Contras

        1000

        Esta reseña se realizó para FM64MP45D SDXC-kaarten

        Fecha de uso 2023-11-09

        Esta reseña se realizó para FM64MP45D SDXC-kaarten

        Fecha de uso 2023-11-09

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        • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.