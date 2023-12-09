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Descatalogado
FM64MP45D/00
Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte
Esta tarjeta compacta de formato microSDXC admite una capacidad de memoria de 64 GB con UHS-I U1 de clase 10 incluida. El producto incluye 2 paquetes con adaptador.
64 GB
Clase 10
UHS-I
2 unidades
Gracias a los 64 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.
1.0
de 4
1
Reseña
boosman
09/12/2023
Nederland
Comprador verificado
SDXC-card
Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest
Ventajas
0
Contras
1000
Esta reseña se realizó para FM64MP45D SDXC-kaarten
Fecha de uso 2023-11-09
Esta reseña se realizó para FM64MP45D SDXC-kaarten
Fecha de uso 2023-11-09