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  • Ultradelgada para cocinar con potencia y estilo
  • Ultradelgada para cocinar con potencia y estilo
  • Ultradelgada para cocinar con potencia y estilo
  • Ultradelgada para cocinar con potencia y estilo
  • Ultradelgada para cocinar con potencia y estilo
  • Ultradelgada para cocinar con potencia y estilo
  • Ultradelgada para cocinar con potencia y estilo
  • Ultradelgada para cocinar con potencia y estilo
  • Ultradelgada para cocinar con potencia y estilo
  • Ultradelgada para cocinar con potencia y estilo

Placa de inducción serie 5000Placa de inducción Philips serie 5000

HD5850/90

4.5

| (21) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Ultradelgada para cocinar con potencia y estilo

Diseño ultradelgado para preparar todos tus platos favoritos con estilo. Desde cocinar en la encimera hasta disfrutar de fondues y platos calientes en la mesa, la placa de inducción Philips serie 5000 ofrece 10 niveles de calor hasta 2000 W y 8 programas preestablecidos para una cocción versátil.

Ver todos los beneficios

Diseño elegante, rendimiento garantizado

Ultradelgada para cocinar con potencia y estilo

  • Rendimiento potente con niveles de calor de hasta 2000 W

  • Configuración rápida. Cocción sencilla. Limpieza fácil.

  • Cocción versátil: 8 programas preestablecidos, desde cocción a fuego lento hasta dorado

  • Cocina más segura con apagado automático y bloqueo infantil

Diseño ultradelgado

Diseño ultradelgado

Cocina a tu manera con un rendimiento sólido, en un refinado diseño ultradelgado de solo 41 mm

Configuración instantánea

Configuración instantánea

¡Solo tienes que enchufar la cocina de inducción y ya estás listo para cocinar!

Control preciso desde fuego lento hasta sellado con 10 niveles de calor

Control preciso desde fuego lento hasta sellado con 10 niveles de calor

Máxima versatilidad con 10 niveles de calor - perfectos para todo, desde calentar delicadamente hasta sellar a fuego alto.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

21

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

30/09/2026

Nederland

Nederland

Geweldig apparaat

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] ​Ik ben ontzettend tevreden over de Philips 5000-serie HD5850/90 inductiekookplaat! Het apparaat is heerlijk klein en compact, en heeft wat mij betreft echt de ideale afmetingen. Maar laat je niet misleiden door het bescheiden formaat, want het is een absolute krachtpatser als het op koken aankomt. ​Het apparaat is supersnel opgewarmd en gelukkig ook weer heel vlot afgekoeld na het koken. Wat me direct in positieve zin opviel, is dat hij weinig tot geen geluid maakt; de ingebouwde ventilator is werkelijk fluisterstil. Een ander groot pluspunt is dat de stekker gewoon in elk standaard stopcontact past. Hierdoor is hij perfect voor gebruik bij onze stacaravan en ik gebruik hem dan ook regelmatig op de camping om eten te maken. ​De bediening werkt feilloos. De knoppen zijn prettig in gebruik en reageren ontzettend snel op je aanraking. Zelfs de slimme functies zijn een eitje: het instellen en gebruiken van de wifi is super eenvoudig en makkelijk te begrijpen, ook als je niet heel technisch bent. ​Kortom: ik ben een zeer tevreden gebruiker en ik ga hier nog heel veel gebruik van maken! Een absolute aanrader.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vesuvio 5000-serie inductiekookplaat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vesuvio 5000-serie inductiekookplaat

22/09/2026

Nederland

Nederland

Super handig

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Tijdens de verbouwing van ons nieuwe huis hebben we deze Philips inductiekookplaat met veel plezier gebruikt. Het grootste voordeel vonden we dat je hem eenvoudig in het stopcontact steekt en direct kunt beginnen met koken. Er zijn verschillende standen en handige opties, waardoor je voor allerlei gerechten snel de juiste temperatuur kunt instellen. Ook het formaat is ideaal. De kookplaat is licht en makkelijk te verplaatsen, neemt weinig ruimte in beslag en is daardoor eenvoudig weer op te bergen wanneer je hem niet nodig hebt. Tijdens de verbouwing kreeg hij natuurlijk de nodige stof te verduren, maar met één doekje was hij zo weer schoon. Wij vonden hem vooral tijdens de verbouwing erg praktisch, maar zien ook genoeg andere momenten waarop hij van pas komt. Denk bijvoorbeeld aan gebruik op de camping, het snel opwarmen van iets tijdens een buffet of gezellig een kaasfondue maken. En ondanks dat het een losse kookplaat is, ziet hij er modern en netjes uit. Hij mag wat ons betreft dan ook prima in het zicht staan!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vesuvio 5000-serie inductiekookplaat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vesuvio 5000-serie inductiekookplaat

22/09/2026

Nederland

Nederland

Super compacte inductieplaat

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Dit is een super uitvinding voor het mealpreppen. Telkens als ik in de keuken sta om allemaal verschillende maaltijden te maken zodat ik de vriezer kan volladen heb ik het zelfde probleem. Ik heb ruimte gebrek op het fornuis. Nu dat ik deze kleine inductieplaat er bij heb maakt dit het veel makkelijker. Hij is simpel in gebruik, wordt snel warm en heeft al vooral ingestelde programma’s. Wat ik ook een pluspunt vind, ik kan deze overal neerzetten. Wil ik op tafel mijn soep, hotpot of low heat functie. Dan is dat geen enkel probleem. Deze inductieplaat ziet er strak uit en past bij elke keuken. Hij is gebruiksvriendelijk en ook nog eens makkelijk schoon te maken. Ik liet deze plaat afkoelen voordat ik er met een doekje overheen ging en hij blijft gewoon netjes en schoon. Dit is echt een uitkomst!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vesuvio 5000-serie inductiekookplaat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vesuvio 5000-serie inductiekookplaat

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  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.