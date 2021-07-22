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Descatalogado
Despiértate de forma natural
La Philips Wake-up Light está inspirada en el amanecer natural y presenta una combinación extraordinaria de fototerapia y sonido que te despierta de una manera más natural. El color de la luz matinal cambia de suave rojo del alba a un cálido naranja y un amarillo brillante.
Simulación del amanecer de colores
5 sonidos naturales
Radio FM y lámpara de lectura
Alarma diferida táctil
Inspirada en el amanecer natural, la luz aumenta gradualmente en un intervalo de 30 minutos del rojo suave de la mañana pasando por el naranja hasta que la habitación se llena con una luz amarilla brillante. Este proceso de incremento de luz estimula el cuerpo para despertarse de manera natural. Cuando la luz llene la habitación, el sonido natural elegido completa el despertar para que estés listo para todo el día.
A la hora establecida para despertarte, el sonido natural se reproducirá para completar la experiencia de despertar y garantizar que te despiertes. El sonido seleccionado aumenta de volumen gradualmente hasta el nivel seleccionado en un minuto y medio. Hay cinco sonidos naturales entre los que puedes elegir: pájaros en el bosque, Buda, yoga, olas del océano y cuencos de Nepal.
Escucha tu programa de radio favorito mientras te despiertas.
Premios
4.1
de 4
802
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Andphi2
22/07/2021
España
Empleado de Philips
Despertador natural
[Employee of philipsglobal] Lo más importante es poder despertar tranquilamente y con la sensación de haber descansado. Realmente la luz no es incomoda y hace más ligero el despertarse y los sonidos son modificables y hay muchos tipos así que también hay para gustos. Lo único que recuerda que manualmente tienes que modificarla los fines de semana para dormir un poco más! pero es genial.
Ventajas
Sonido, ligera, estética
Contras
cambio de hora manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Fecha de uso 2020-06-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Fecha de uso 2020-06-22
PilarinZGZ
08/08/2020
España
Comprador verificado
Despertarse a gusto
Hace cuatro meses fuimos padres de mellizos y al inicio de esta súper aventura no necesitábamos un despertador: los bebés imponían sus horarios y nos despertábamos con ellos. Una vez incorporados a la rutina del trabajo y con los niños en una habitación propia y fuera de nuestro dormitorio, hemos vuelto a necesitar un despertador. Y qué diferencia de despertador. Acostumbrados a radio-despertadores más “agresivos”, se agradece la forma suave de despertar del Philips Wake-up light, además de otras cuestiones relacionadas con el diseño y funcionalidad que paso a comentar a continuación: -Aspecto. Minimalista, completamente blanco excepto por los números que muestran la hora, que están iluminados en color naranja y que tienen 4 niveles de contraste. -Tamaño. Quizás demasiado grande. Preferiría un tamaño un 20 o 30% más pequeño puesto que ocupa gran parte de mi mesilla. Tiene una bonita forma de tronco cónico que tiene un buen apoyo. -Configuración inicial. Sencilla gracias a unos botones táctiles situados en la parte inferior de la lámpara. La hora, alarma y sonidos de despertar se configuran fácilmente. -Opciones “Despertar”. Se puede elegir entre despertar con sonidos de la naturaleza (símbolo de un pájaro) o la radio (símbolo de una radio). Dentro de “sonidos de la naturaleza” hay 3 opciones: 1) Un sonido instrumental, “chill out”. No entiendo por qué se le define como “sonido de la naturaleza”; 2) Un sonido como de bosque profundo, con silbidos de pájaros y búhos; 3) Un sonido de pájaros silbando, más ligero que el punto 2, como si estuvieras en una pradera. Cuando se acerca la hora a la que está fijada la alarma, se va iluminando la lámpara poco a poco hasta alcanzar el nivel preseleccionado (hay 20 niveles de iluminación y 20 de volumen). Este método permite un despertar agradable, poco traumático para quienes tengan un sueño profundo. Una vez se alcanza la hora exacta de la alarma, el sonido se activa. El producto tiene un botón de “snooze” para retrasar la alarma 9 minutos, aunque la luz se mantiene encendida. Quizás sería interesante que la luz también se apagara al pulsar “snooze”, al menos para mí, que no tengo un sueño demasiado profundo, con lo cual no habría riesgo de quedarme profundamente dormida tras la primera alarma. - Funcionalidad. Además de como despertador, el producto se puede usar como lámpara de noche gracias a los botones situados en la parte superior de la lámpara, que permiten seleccionar hasta 20 niveles de iluminación. También cuenta con una función para echarse a dormir, gracias a un botón de la parte superior con las letras “Zz y una carita” que al pulsarlo permite establecer el tiempo entre 5 y 60 minutos en el cual la intensidad de la luz y sonido bajarían hasta apagarse.
Ventajas
Las opciones de despertar.
Contras
El tamaño.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HF3510/01 Wake-up Light
Fecha de uso 2019-07-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HF3510/01 Wake-up Light
Fecha de uso 2019-07-08
18/06/2020
España
Comprador verificado
La Philips Wake-up Light HF3510/01
La Philips Wake-up Light está inspirada en el amanecer natural y presenta una combinación extraordinaria de fototerapia y sonido que te despierta de una manera más natural, Hace que sea más fácil levantarse de la cama y empezar un nuevo día. La Wake-up Light que te despierta de forma gradual: Con Simulación del amanecer, Tiene 3 sonidos naturales, Radio FM y lámpara de lectura. La simulación del amanecer te despierta gradualmente esta inspirada en el amanecer natural, la luz aumenta gradualmente en un intervalo de 30 minutos hasta que la habitación se llena con una luz amarilla brillante. Este proceso de incremento de luz estimula el cuerpo para despertarse de manera natural. Cuando la luz llene la habitación, el sonido natural elegido completa el despertar para que estés listo para todo el día. Elige entre 3 sonidos naturales para despertarte diferente. A la hora establecida para despertarte, el sonido natural se reproducirá para completar la experiencia de despertar y garantizar que te despiertes. El sonido seleccionado aumenta de volumen gradualmente hasta el nivel seleccionado en un minuto y medio. Hay tres sonidos naturales entre los que puedes elegir: canto de pájaro, pájaros en el bosque y jardín zen. La radio FM te permite despertarte con tu programa de radio favorito. Escucha tu programa de radio favorito mientras te despiertas. La atenuación de la luz consigue que te quedes dormido poco a poco. La única Wake-up Light cuyo funcionamiento se ha probado clínicamente. Desarrollada por Philips, expertos en iluminación durante más de 100 años. Tiene 20 ajustes de brillo para adaptarla a tus preferencias personales. Admito que es la forma más fácil de levantarse es relajante y empieza tu día diferente. Me encanta este producto es una pasada lo recomiendo...
Ventajas
Es un excelente producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HF3510/01 Wake-up Light
Fecha de uso 2019-05-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HF3510/01 Wake-up Light
Fecha de uso 2019-05-18