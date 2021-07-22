Hace cuatro meses fuimos padres de mellizos y al inicio de esta súper aventura no necesitábamos un despertador: los bebés imponían sus horarios y nos despertábamos con ellos. Una vez incorporados a la rutina del trabajo y con los niños en una habitación propia y fuera de nuestro dormitorio, hemos vuelto a necesitar un despertador. Y qué diferencia de despertador. Acostumbrados a radio-despertadores más “agresivos”, se agradece la forma suave de despertar del Philips Wake-up light, además de otras cuestiones relacionadas con el diseño y funcionalidad que paso a comentar a continuación: -Aspecto. Minimalista, completamente blanco excepto por los números que muestran la hora, que están iluminados en color naranja y que tienen 4 niveles de contraste. -Tamaño. Quizás demasiado grande. Preferiría un tamaño un 20 o 30% más pequeño puesto que ocupa gran parte de mi mesilla. Tiene una bonita forma de tronco cónico que tiene un buen apoyo. -Configuración inicial. Sencilla gracias a unos botones táctiles situados en la parte inferior de la lámpara. La hora, alarma y sonidos de despertar se configuran fácilmente. -Opciones “Despertar”. Se puede elegir entre despertar con sonidos de la naturaleza (símbolo de un pájaro) o la radio (símbolo de una radio). Dentro de “sonidos de la naturaleza” hay 3 opciones: 1) Un sonido instrumental, “chill out”. No entiendo por qué se le define como “sonido de la naturaleza”; 2) Un sonido como de bosque profundo, con silbidos de pájaros y búhos; 3) Un sonido de pájaros silbando, más ligero que el punto 2, como si estuvieras en una pradera. Cuando se acerca la hora a la que está fijada la alarma, se va iluminando la lámpara poco a poco hasta alcanzar el nivel preseleccionado (hay 20 niveles de iluminación y 20 de volumen). Este método permite un despertar agradable, poco traumático para quienes tengan un sueño profundo. Una vez se alcanza la hora exacta de la alarma, el sonido se activa. El producto tiene un botón de “snooze” para retrasar la alarma 9 minutos, aunque la luz se mantiene encendida. Quizás sería interesante que la luz también se apagara al pulsar “snooze”, al menos para mí, que no tengo un sueño demasiado profundo, con lo cual no habría riesgo de quedarme profundamente dormida tras la primera alarma. - Funcionalidad. Además de como despertador, el producto se puede usar como lámpara de noche gracias a los botones situados en la parte superior de la lámpara, que permiten seleccionar hasta 20 niveles de iluminación. También cuenta con una función para echarse a dormir, gracias a un botón de la parte superior con las letras “Zz y una carita” que al pulsarlo permite establecer el tiempo entre 5 y 60 minutos en el cual la intensidad de la luz y sonido bajarían hasta apagarse.