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Descatalogado

Plancha multiestilo

HP4680/01

4

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Convierte el peinado soñado en realidad

Es un mundo de chicas. La plancha moldeadora Girl Glam dispone de cinco accesorios para moldear el cabello de manera que puedes cambiar de peinado tantas veces como cambies de opinión. Es el moldeador perfecto para chicas maravillosas que quieren tener su estilo propio.

Ver todos los beneficios

Girl Glam

Convierte el peinado soñado en realidad

  • 5 accesorios

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.

Accesorio para alisar para crear un peinado bonito y elegante

Las placas cerámicas se deslizan a través del cabello proporcionándote un alisado perfecto y un cabello brillante.

Plancha para ondular para obtener más textura

Plancha para ondular para obtener más textura

Este accesorio proporciona a tu pelo una textura moderna.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

11/10/2012

Nederland

Nederland

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4680/01 Multistyler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4680/01 Multistyler

11/10/2012

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4680/01 Multistyler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4680/01 Multistyler

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