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Descatalogado
Exclusivo sistema de depilación cerámico de Philips
Gracias a las propiedades calmantes del hielo, y a su sistema de masaje integrado, la nueva Satinelle Ice reduce de forma significativa el dolor normalmente asociado con la depilación. El sistema de discos cerámicos hipoalergénicos es también suave sobre pieles sensibles.
Azul
El aplicador de frío patentado calma la piel, reduciendo la desagradable sensación de la depilación. Su cabezal pivotante sigue cada curva del cuerpo, para enfriar de forma óptima y disminuir la sensación de dolor.
Sigue los contornos del cuerpo para reducir el dolor al máximo durante la depilación, con un inmediato efecto refrescante y calmante sobre la piel.
Junto con el aplicador de frío, distrae de la sensación habitual que produce la depilación.
4.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
argunova
03/12/2013
España
Estupenda para evitar el dolor
Es un producto con el que he notado que el pelo tarda más en crecer y además cuando sale es más debil, lo más importante, con la incorporación del frio, el dolor disminuye bastante.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Axel
02/10/2012
United Kingdom
Excellent product for general hair removal. Not so good for smaller nooks & crannies!
This is an excellent product for removing hair from the legs! And my hair doesn't grow back half as quick as shaving, you have to give it a few goes to get complete coverage. It's too big & the wrong shape for me to use under the arms.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Epilator