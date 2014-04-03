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Descatalogado

Care Straight & CurlPlancha para el pelo

HP8345/00

5

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Tres veces más cuidado al planchar y rizar

El nuevo Straight & Curl de Philips te brinda ese peinado lacio, ondulado y rizado que deseás y al mismo tiempo cuida tu pelo. Tres veces más cuidado al peinar gracias a la emisión activa de iones, las placas de cerámica suaves como la seda y el control digital de temperatura

Ver todos los beneficios

Planchita con emisión activa de iones

Tres veces más cuidado al planchar y rizar

  • Placas de cerámica curvas

  • Distribución uniforme del calor, 230 °C

  • Emisión activa de iones

Temperatura profesional (230 °C) para un resultado perfecto

Esta elevada temperatura te permite cambiar la forma del pelo y conseguir el look perfecto que deseas.

Placas curvas para crear ondas y rizos suaves fácilmente

Las placas de cerámica curvada suaves como la seda crean rizos y ondas con una facilidad nunca antes vista. Enrollá tu cabello en las placas curvas o crea una simple curvatura en las puntas de tu cabello.

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

03/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

Hair straightners

After choosing the Philips hair straighteners I was delighted with the ease of use, the flexibility of styles and also for the smooth, silky condition of my hair after use. Excellent.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care Straight & Curl HP8345/03 Straightener

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Esta reseña se realizó para Care Straight & Curl HP8345/03 Straightener

21/02/2014

Suisse

Suisse

Mein neuer Stylist

Ich bin begeistert! Der Haarglätter ist einfach in der Handhabung und im Gewicht nicht zu schwer. Das Design sieht sehr hochwertig aus. Ich habe sehr feines Haar was schnell bricht nach der Anwendung habe ich keine fliegenden Haare und das beste ist die Glättung hält bis zur nächsten Haarwäsche. Super ist das, die gewünschte Temperatur eingestellt werden kann. Kann das Gerät nur weiter empfehlen.

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Esta reseña se realizó para Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

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Esta reseña se realizó para Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

25/04/2013

Suisse

Suisse

3 Looks mit einem Gerät

Der Haarglätter von Philips hat ein schönes schwarzes Design und liegt gut in der Hand. Was mir persönlich sehr gut gefällt ist, dass der Glätter eine automatische Tastensperre besitzt, sodass man beim glätten keine Angst haben muss, wenn man mal versehentlich auf die Tasten kommt. Die Keramikbeschichtung schont das Haar und verleiht dem Haar einen schönen Glanz. Die Temperatur lässt sich beliebig einstellen von 160 – 230 Grad, sodass man jeden Look beliebig kreieren kann und die Temperatur seiner Haarstruktur anpassen kann. Für das Glätten der Haare musste ich nur zweimal durch die Haarsträhnen mit dem Glätter gehen. Von meinem alten Gerät bin ich es gewohnt mindestens viermal durch die einzelnen Haarsträhnen zu gehen, bis sie perfekt geglättet sind. Die Haare glänzen nach dem glätten und fallen sehr schön. Das Glätteisen hat gewölbte Platten, daher war ich anfangs etwas skeptisch, ob sich die Haare wirklich glätten lassen oder ob man eher nur Locken- und Wellenlooks damit kreieren kann. Doch es funktioniert und das sogar sehr gut. Durch die gewölbten Platten kann man perfekt Locken stylen und die Locken erhalten einen tollen Schwung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Haarglätter von Phillips, da man viele schöne Looks kreieren kann und die Temperatur auf seine Wünsche einstellen kann. Auch die Handhabung ist einfach und die Haare glänzen nach der Anwendung wie nach einem Friseurbesuch. Der Haarglätter ist innerhalb weniger Sekunden Einsatzbereit und wenn man ihn man versehentlich angelassen hat, schaltet er sich automatisch nach einer Stunde aus.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

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Esta reseña se realizó para Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

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