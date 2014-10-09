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Descatalogado
Armá tus rulos y protegé tu pelo
Rizos y bucles vivos y voluminosos para una apariencia alegre y joven. Ahora es fácil de lograr con la nueva rizadora CurlCeramic con revestimiento protector de cerámica.
Cilindro de 16 mm
Temperatura de 190 °C
Revestimiento de cerámica
Con el cilindro de 16 mm de diámetro, podés crear rulos vívidos con movimiento, llenos de vida y curvaturas que te darán un estilo joven y lúdico
Revestimiento cerámico protector que asegura una distribución uniforme del calor, menor daño al pelo y un pelo suave.
La temperatura máxima de 190 °C garantiza resultados óptimos y minimiza el daño capilar.
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5.0
de 4
8
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Lenalenaa98
09/10/2014
Deutschland
Super Lockenstab
Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8602/00 Lockenstab
Sí, recomiendo este producto
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Tony6699
17/06/2014
Italia
Prodotto eccellente
Mia moglie si trova molto bene ed è rimasta molto soddisfatta, consiglia l'acquisto.
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Esta reseña se realizó para HP8602/00 Arricciacapelli
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Sanny
29/10/2012
Deutschland
Toller und leicht zu bedienender Lockenstab
Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8602/00 Lockenstab
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