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Descatalogado

Rizador

HP8602/00

5

| (8) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

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Cilindro de 16 mm para obtener rulos vívidos con movimiento

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Revestimiento cerámico de protección

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Temperatura máxima de 190 °C para obtener resultados perfectos

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La temperatura máxima de 190 °C garantiza resultados óptimos y minimiza el daño capilar.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

8

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

09/10/2014

Deutschland

Deutschland

Super Lockenstab

Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8602/00 Lockenstab

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Esta reseña se realizó para HP8602/00 Lockenstab

17/06/2014

Italia

Italia

Prodotto eccellente

Mia moglie si trova molto bene ed è rimasta molto soddisfatta, consiglia l'acquisto.

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Esta reseña se realizó para HP8602/00 Arricciacapelli

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29/10/2012

Deutschland

Deutschland

Toller und leicht zu bedienender Lockenstab

Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8602/00 Lockenstab

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Esta reseña se realizó para HP8602/00 Lockenstab

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