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Descatalogado
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Para que la afeitadora Philips ofrezca un rendimiento máximo, sustituya los cabezales de afeitado cada 2 años
.
Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
4.2
de 4
6
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
jp007
01/07/2013
België
toujours de bons rasoirs depuis 1960
les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ5/50 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ5/50 shaving heads
stekker6
14/03/2012
Nederland
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ5/50 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ5/50 shaving heads
04/01/2012
Deutschland
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ5/50 Scherköpfe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ5/50 Scherköpfe