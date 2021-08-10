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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*
Para aquellas personas que no utilizan el hilo dental con regularidad, la boquilla AirFloss Ultra**** es la manera más sencilla de limpiar entre los dientes con eficacia. AirFloss Ultra puede usarse con agua o con un enjuague bucal y se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías.**
5 modos de limpieza<br>
Incluye 1 cabezal de cepillado (DC)
Estuche viaje con USB y vaso cargador<br>
Este cepillo dental Philips Sonicare blanquea los dientes más del doble que un cepillo dental manual en solo 1 semana. Elimina hasta un 100 % más de manchas para obtener unos dientes más blancos en solo una semana.
Los cabezales de cepillado Philips Sonicare son fundamentales para nuestra tecnología de alta frecuencia y gran amplitud de movimiento del cepillo con más de 31 000 movimientos. Nuestra incomparable tecnología sónica transfiere toda la potencia del mango hasta la punta del cabezal de cepillado. Este movimiento sónico crea una acción de fluido dinámico que dirige el fluido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una limpieza superior, a la vez que suave.
AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9 % de la placa de zonas tratadas.***
4.1
de 4
150
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
EduardoSalamanca
10/08/2021
España
Comprador verificado
Freír sin aceite
Me gusta la facilidad de uso y limpieza, en el lavavajillas
Ventajas
Fríe realmente con ½ cucharilla de aceite para tres raciones de patatas.
Contras
20-26 min, aunque puedes hacer otras cosas sin preocuparte de la freidora.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8491/03 Limpieza completa
Fecha de uso 2021-07-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8491/03 Limpieza completa
Fecha de uso 2021-07-10
Baytrees
29/01/2017
United Kingdom
Comprador verificado
WELL CLEANED TEETH
The Airfloss alone does an exceptional job of cleaning around the teeth in addition to its job of cleaning between the teeth. You need a towel around your neck to catch the splashing, though, and don't stand in front of a mirror ot you'll splash all over it. The Diamond cleaner does a really good job of brushing the teeth clean too.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8391/02 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8391/02 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
elwell
10/06/2022
Deutschland
Comprador verificado
Sehr guter Kauf für gepflegte Zähne
Da wir ein einzelnes AirflossUltra-Gerät nirgendwo kaufen konnten haben wir uns "gezwungenermaßen" eine Kombination aus Philips-Zahnbürste DiamondClean und Airfloss-Ultra mit viel Zubehör bei einer großen Kaufhaus-Kette zum Angebotspreis schicken lassen. Wir können eigentlich nur alle positiven Bewertungen anderer Anwender bestätigen. Nach 8-wöchiger Anwendung der neuen Schallzahnbürste sind unsere Zähne mit ganz normaler Zahncreme heller geworden und fühlen sich sauberer an. Meine Implantate sind nun besser gereinigt und auch der Zahnarzt ist sehr zufrieden. Beim AirflossUltra gehen die Meinung meines Partners und mir allerdings etwas auseinander - er kommt damit sehr gut zurecht - ich etwas weniger, aber die Reinigungswirkung ist wirklich sehr gut. Ich habe ein bisschen Probleme beim "Zielen" des Wasser-Puls-Strahls an meine Implantate - das erfordert wohl mehr Übung. Die Reinigungsergebnisse sind jedenfalls sehr gut - einzig die Versorgung mit Zubehör zum AirFloss-Ultra gestaltet sich schwierig, man weiß einfach nicht wo man die richtigen Ersatzdüsen (und welche Best-Nr. sie haben?) bekommen kann und somit haben wir da nun bereits einen Fehlkauf vorliegen, das ist natürlich etwas schade.
Ventajas
Saubere Zähne und saubere Implantate
Contras
Ersatzdüsen für den Airfloss-Ultra sind schlecht zu bekommen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung
Fecha de uso 2021-05-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung
Fecha de uso 2021-05-10
o te devolvemos el dinero
cuando se utiliza junto con el cepillado manual y un enjuague bucal antimicrobios en pacientes con gingivitis leve o moderada; AirFloss se ha diseñado para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable. Consulta las preguntas y respuestas de la pestaña Asistencia para obtener más información.
En las zonas tratadas. Probado en un estudio de laboratorio; los resultados reales en la boca pueden variar
Las versiones Ultra de AirFloss son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.
En función del ajuste de ráfaga utilizado