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Descatalogado

Philips SonicareLimpieza completa

HX8491/03

4.1

| (150) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*

Para aquellas personas que no utilizan el hilo dental con regularidad, la boquilla AirFloss Ultra**** es la manera más sencilla de limpiar entre los dientes con eficacia. AirFloss Ultra puede usarse con agua o con un enjuague bucal y se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías.**

Ver todos los beneficios

Diseñado para usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad

Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*

  • 5 modos de limpieza&lt;br>

  • Incluye 1 cabezal de cepillado (DC)

  • Estuche viaje con USB y vaso cargador&lt;br>

Blanquea los dientes más del doble que un cepillo dental manual

Blanquea los dientes más del doble que un cepillo dental manual

Este cepillo dental Philips Sonicare blanquea los dientes más del doble que un cepillo dental manual en solo 1 semana. Elimina hasta un 100 % más de manchas para obtener unos dientes más blancos en solo una semana.

Diseñado para maximizar el movimiento sónico

Diseñado para maximizar el movimiento sónico

Los cabezales de cepillado Philips Sonicare son fundamentales para nuestra tecnología de alta frecuencia y gran amplitud de movimiento del cepillo con más de 31 000 movimientos. Nuestra incomparable tecnología sónica transfiere toda la potencia del mango hasta la punta del cabezal de cepillado. Este movimiento sónico crea una acción de fluido dinámico que dirige el fluido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una limpieza superior, a la vez que suave.

Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa***

Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa***

AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9 % de la placa de zonas tratadas.***

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

150

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

10/08/2021

España

España

Comprador verificado

Freír sin aceite

Me gusta la facilidad de uso y limpieza, en el lavavajillas

Ventajas

Fríe realmente con ½ cucharilla de aceite para tres raciones de patatas.

Contras

20-26 min, aunque puedes hacer otras cosas sin preocuparte de la freidora.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8491/03 Limpieza completa

Fecha de uso 2021-07-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8491/03 Limpieza completa

Fecha de uso 2021-07-10

29/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

WELL CLEANED TEETH

The Airfloss alone does an exceptional job of cleaning around the teeth in addition to its job of cleaning between the teeth. You need a towel around your neck to catch the splashing, though, and don't stand in front of a mirror ot you'll splash all over it. The Diamond cleaner does a really good job of brushing the teeth clean too.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8391/02 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8391/02 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

10/06/2022

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Sehr guter Kauf für gepflegte Zähne

Da wir ein einzelnes AirflossUltra-Gerät nirgendwo kaufen konnten haben wir uns "gezwungenermaßen" eine Kombination aus Philips-Zahnbürste DiamondClean und Airfloss-Ultra mit viel Zubehör bei einer großen Kaufhaus-Kette zum Angebotspreis schicken lassen. Wir können eigentlich nur alle positiven Bewertungen anderer Anwender bestätigen. Nach 8-wöchiger Anwendung der neuen Schallzahnbürste sind unsere Zähne mit ganz normaler Zahncreme heller geworden und fühlen sich sauberer an. Meine Implantate sind nun besser gereinigt und auch der Zahnarzt ist sehr zufrieden. Beim AirflossUltra gehen die Meinung meines Partners und mir allerdings etwas auseinander - er kommt damit sehr gut zurecht - ich etwas weniger, aber die Reinigungswirkung ist wirklich sehr gut. Ich habe ein bisschen Probleme beim "Zielen" des Wasser-Puls-Strahls an meine Implantate - das erfordert wohl mehr Übung. Die Reinigungsergebnisse sind jedenfalls sehr gut - einzig die Versorgung mit Zubehör zum AirFloss-Ultra gestaltet sich schwierig, man weiß einfach nicht wo man die richtigen Ersatzdüsen (und welche Best-Nr. sie haben?) bekommen kann und somit haben wir da nun bereits einen Fehlkauf vorliegen, das ist natürlich etwas schade.

Ventajas

Saubere Zähne und saubere Implantate

Contras

Ersatzdüsen für den Airfloss-Ultra sind schlecht zu bekommen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung

Fecha de uso 2021-05-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung

Fecha de uso 2021-05-10

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Avisos legales

  1. o te devolvemos el dinero

  2. cuando se utiliza junto con el cepillado manual y un enjuague bucal antimicrobios en pacientes con gingivitis leve o moderada; AirFloss se ha diseñado para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable. Consulta las preguntas y respuestas de la pestaña Asistencia para obtener más información.

  3. En las zonas tratadas. Probado en un estudio de laboratorio; los resultados reales en la boca pueden variar

  4. Las versiones Ultra de AirFloss son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.

  5. En función del ajuste de ráfaga utilizado