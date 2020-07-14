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12
d
Días
23
h
Horas
10
m
Minutos
18
s
Segundos
Cortapelos superfácil
Este cortapelos super-easy le permite crear el estilo que desee con hasta 8 posiciones de longitud distintas de 1 a 21 mm. Simplemente seleccione la longitud de pelo adecuada, bloquee y listo. Ahora con un peine-guía adicional para barba, para pelo muy corto o para conseguir un aspecto de barba de 3 días.
Con peine-guía que sigue los contornos
Selecciona y bloquea la longitud deseada dentro de un rango de longitudes posibles.
El peine-guía de seguimiento de contornos se ajusta a cada curva para ofrecer unos resultados rápidos y cómodos.
Un peine-guía especial para cortar el cabello con un estilo extra apurado.
3.9
de 4
23
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
sanosay
14/07/2020
Ελλάδα
12 χρόνια!
12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !
Ventajas
Όλα
Contras
Τίποτα
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Fecha de uso 2018-07-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Fecha de uso 2018-07-14
Alpendohle
26/07/2019
Österreich
Hatte nie was besseres
Dieser Haarschneider, leider gibt es ihn nicht mehr, habe ich über 30 Jahre. Noch immer versieht er seinen Dienst. Die heutigen Akkus auch leider von Philips sind nach 2 Jahren kaputt. Doch dieser Haarschneider läuft, und läuft - wie mein VW.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
Sí, recomiendo este producto
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Nick7
02/07/2019
Ελλάδα
Σπουδαια
Την έχω 8 χρόνια. Δουλεύει ακοπα. Λεπίδα κόβει ακόμα. Η μπαταρία έχει μόνο κλατάρει αλλά λογικό.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Euromonitor International, volumen de ventas al por menor en unidades, arreglo personal eléctrico compuesto por la combinación de las categorías de afeitadoras corporales, limpiadores faciales eléctricos y aparatos para el cuidado del cabello, datos de 2025.