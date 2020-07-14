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Hairclipper series 1000Cortapelos

QC5050/00

3.9

| (23) Reseñas | 82% ha recomendado este producto

Cortapelos superfácil

Este cortapelos super-easy le permite crear el estilo que desee con hasta 8 posiciones de longitud distintas de 1 a 21 mm. Simplemente seleccione la longitud de pelo adecuada, bloquee y listo. Ahora con un peine-guía adicional para barba, para pelo muy corto o para conseguir un aspecto de barba de 3 días.

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Seleccionar longitud, bloquear y listo

Cortapelos superfácil

  • Con peine-guía que sigue los contornos

8 posiciones de longitud integradas de hasta 21 mm

8 posiciones de longitud integradas de hasta 21 mm

Selecciona y bloquea la longitud deseada dentro de un rango de longitudes posibles.

Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad

Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad

El peine-guía de seguimiento de contornos se ajusta a cada curva para ofrecer unos resultados rápidos y cómodos.

El peine-guía para longitud corta el pelo a una longitud de 1,6 mm

El peine-guía para longitud corta el pelo a una longitud de 1,6 mm

Un peine-guía especial para cortar el cabello con un estilo extra apurado.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

23

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

14/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

12 χρόνια!

12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !

Ventajas

Όλα

Contras

Τίποτα

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Fecha de uso 2018-07-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Fecha de uso 2018-07-14

26/07/2019

Österreich

Österreich

Hatte nie was besseres

Dieser Haarschneider, leider gibt es ihn nicht mehr, habe ich über 30 Jahre. Noch immer versieht er seinen Dienst. Die heutigen Akkus auch leider von Philips sind nach 2 Jahren kaputt. Doch dieser Haarschneider läuft, und läuft - wie mein VW.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

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02/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Σπουδαια

Την έχω 8 χρόνια. Δουλεύει ακοπα. Λεπίδα κόβει ακόμα. Η μπαταρία έχει μόνο κλατάρει αλλά λογικό.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Sí, recomiendo este producto

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  1. Euromonitor International, volumen de ventas al por menor en unidades, arreglo personal eléctrico compuesto por la combinación de las categorías de afeitadoras corporales, limpiadores faciales eléctricos y aparatos para el cuidado del cabello, datos de 2025. 