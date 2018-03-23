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Descatalogado

arcitecAfeitadora eléctrica

RQ1090

3.8

| (10) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

1 premio

La mejor afeitadora del líder mundial

Para hombres que buscan siempre lo mejor, arcitec combina Flex & Pivot Action con los cabezales de afeitado Triple-Track. El resultado es un afeitado perfectamente apurado, incluso en el cuello.

Ver todos los beneficios

Afeitado perfectamente apurado, incluso en el cuello

La mejor afeitadora del líder mundial

  • Con indicador de minutos de afeitado

Flex & Pivot Action sigue cada curva del rostro y el cuello

Flex & Pivot Action sigue cada curva del rostro y el cuello

Tres cabezales que se flexionan independientemente, en una unidad de afeitado que pivota en todas las direcciones. Esta combinación única garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los pelos más difíciles del cuello.

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.

Tecnología Súper Levanta y Corta

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

10

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

2

23/03/2018

Suomi

Suomi

Upea & hienosti muotoiltu

Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1090 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1090 Electric shaver

18/03/2012

Nederland

Nederland

geweldig apparaat

scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

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14/10/2011

Nederland

Nederland

De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat

Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

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