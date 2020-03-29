Después de probarla varias semanas he de decir que sin duda es una buena maquina. No voy a entrar a detallar cada tecnología que tiene, ya que son solo nombres inventados de los departamentos de marketing para darle cierta personalidad y lo que un hombre busca es máximo apurado en el menor tiempo posible, esto es un hecho rotundo. ¿Quieres una buena afeitadora? Compra esta que no te arrepentirás. Ahora si, entrando un poco mas en detalle y hablando de la misma, lo que os comento a continuación es para mi de mayor a menor importancia: Lo primero que se busca en una maquina de estas es el apurado, y en esta es perfecto con muchas menos pasadas que otras maquinas (mi anterior Philips de 7 años de antigüedad nada tiene que ver con esta). Irritación casi nula, aunque depende de las pasadas, del tipo de piel, de la manera de afeitarse, del uso de geles o no. En mi caso me afeito en seco y en la zona del cuello si tengo barba de varios días aprieto un poco mas y alguna rojez me hago, pero siempre ha sido así. Si me afeito cada dos días, cero rojeces. Lleva un corta-patillas de buena calidad. La limpieza es rápida y sencilla, abre los cabezales y debajo del grifo y LISTO. No he visto que se queden pelos escondidos. La calidad de los materiales es excelente, se adapta a la mano a la primera. La batería me ha dado para afeitarme 8 veces, para mi cumple sobradamente. Los accesorios que incluye son la base de carga, el cepillo limpiador y una funda para guardarla. Existen otros packs con incluso cabezal cortador de pelo. No se si me dejo alguna, seguro que si, pero lo mas importante ya está dicho.