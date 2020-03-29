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Descatalogado
SensoTouch 3D - La última experiencia en afeitado
Nuesto sistema mas avanzado, el SensoTouch 3D RQ1250CC, te ofrece la última experiencia en afeitado. El sistema GyroFlex 3D se adapta a cada contorno de tu cara y te afeita con pocas pasadas gracias a el cabezal UltraTrack.
Cuchillas UltraTrack
Cabezales flexibles con 3 posiciones
Los cabezales de seguimiento de los contornos GyroFlex 3D se ajustan perfectamente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación.
Consigue un afeitado apurado que minimiza la irritación en la piel. El cabezal de afeitado dispone de tres pistas especiales: ranuras para pelo normal; canales para pelos largos o pegados a la piel y orificios para la barba más corta de la cara.
El sistema de doble cuchilla integrado en nuestras afeitadoras eléctricas levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
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4.3
de 4
1002
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Paco 72
29/03/2020
España
Comprador verificado
El producto cumple totalmente mis expectativas
Cumple totalmente mis expectativas y tiene dos inconvenientes: la tapa protectora del cabezal es muy débil y se deteriora enseguida y la carga dura poco Cambio los cabezales cada dos años según la recomendación del fabricante y por el momento y hasta la próxima que tenga que adquirir, estoy satisfecho con la actual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2018-03-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2018-03-29
amiguela
26/03/2020
España
Comprador verificado
Fiable y Duradera
Se la regale a mi padre en Navidades de 2014 y aun la utiliza para su afeitado diario. Sigue funcionando correctamente y cumpliendo con su trabajo. Muy contento con la compra.
Ventajas
Resistencia, manejabilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2018-03-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2018-03-26
Antonio73
12/07/2016
España
Comprador verificado
Casi perfecta
Llevo años utilizando afeitadoras Philips y creo que cada vez son mejores. Este modelo apura bien y no irrita la piel. La batería tiene un rendimiento razonable. El cortapatillas externo tiene el inconveniente de tener que cambiar el cabezal cada vez que lo quieres usar. Sin embargo, su mayor tamaño hace mucho más sencillo cortar la patilla de manera uniforme. Había leído algún comentario negativo sobre este modelo, pero no me parece justificado. El mayor problema es que a la hora de pasar las cuchillas por el agua caliente, al no estar unidas al cuerpo, te quemas los dedos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver