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SensoTouch 3D - La última experiencia en afeitado
Nuestro afeitado más avanzado hasta la fecha, la afeitadora SensoTouch 3D RQ1280 te ofrece la última experiencia en afeitado. El sistema GyroFlex 3D se adapta a cada contorno de tu cara y los cabezales UltraTrack acaban con todo el pelo en pocas pasadas.
Cabezales UltraTrack
Recortador interno
60 min
Los cabezales de seguimiento de los contornos GyroFlex 3D se ajustan perfectamente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación.
Consigue un afeitado apurado que minimiza la irritación en la piel. El cabezal de afeitado dispone de tres pistas especiales: ranuras para pelo normal; canales para pelos largos o pegados a la piel y orificios para la barba más corta de la cara.
El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
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4.3
de 4
419
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
WEBLUKY63
28/08/2021
España
LA MEJOR MAQUINA
siempre me afeitado con maquina, i claro con PHILIPS , una vez me regalaron la maquina braun serie 9 , pues pense la probare, estube unos 15 dias hasta que la cara se adapto mientras tanto tenia la cara igual que un bebedero de patos,pense que una vez acostumbrado ya estaria y a sin fuen pero, lo que me pasaba era que no me apuraba en el cuello, y de tantas veces de pasar , claro se irritaba, hablo que paso un mes, al mes y un dia la limpie la guarde en su estuche, y por cierto ¿ vendo braun serie 9 ( segun dice la mas alta de la gama) no me imagino la mas baja. a mi no me saqueis de mi philips, gracias
Ventajas
si al 100%
Contras
cuchillas de recambio algo caras
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2019-08-28
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2019-08-28
santinata
30/09/2014
España
Comprador verificado
Excelente afeitadora
Me ha sorprendido mucho su objetivo y su uso. Su bateria dura bastante. Tiene buen agarre es silenciosa y tras alguna pasada deja la piel estupenda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver
Hobbit
30/01/2014
España
Gran producto
Me la regalaron hace menos de un mes y estoy encantado con el producto. Un afeitado apurado y sin ninguna irritación. Sin duda lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver