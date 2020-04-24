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Descatalogado
Piel radiante, revitalizada y fresca
VisaPure Advanced es un dispositivo de limpieza facial en casa que aporta un toque profesional a tu rutina de cuidado de la piel. Sentirás tu piel radiante, fresca y revitalizada. Disfruta de la sensación de tener una piel limpia, tersa y revitalizada con un brillo sano.
Tecnología DualMotion personalizada
Limpieza, masaje, frescor en la mirada
3 cabezales, funda, paleta almacenam.
2 ajustes de intensidad
Los cabezales son fáciles de limpiar. Solo tienes que lavarlos con agua tibia y jabón.
VisaPure Advanced está equipado con tecnología DualMotion personalizable. Cada cabezal del VisaPure tendrá niveles de rotación y vibración específicos. El mango y los nuevos accesorios están equipados con una innovadora etiqueta NFC que permite la detección de cabezales. Esto significa que el mango reconocerá inmediatamente el cabezal específico cuando se coloque. De esta manera, podrás disfrutar de programas específicos de la tecnología DualMotion para obtener las diferentes ventajas del cuidado de la piel.
La limpieza con VisaPure elimina más restos de maquillaje y células muertas de la piel y opacidad. Gracias al efecto de limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus productos favoritos para el cuidado de la piel como cremas, sérums y esencias.
Premios
4.6
de 4
927
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
Karmiña
24/04/2020
España
Empleado de Philips
Limpieza profunda pero suave
[Employee of philipsglobal] Se puede usar todos los días con tu gel o jabón de limpieza que uses habitualmente.Los cepillos son muy suaves pero actúan con mucha eficacia.Los accesorios están muy muy bien.El del contorno de ojos actúa sobre las bolsas desinflamandolas y el masajeador está fantástico .Consejo: date un buen masaje antes de acostarte
Ventajas
Buena limpieza facial y accesorios muy útiles
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa
Fecha de uso 2018-04-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa
Fecha de uso 2018-04-24
Silvia Esther
23/04/2020
España
Empleado de Philips
Ideal para la rutina diaria de limpieza y cuidado
[Employee of philipsglobal] Siempre da mucha pereza desmaquillarse todas las noches, con el visapure es mucho más fácil desmaquillarte a diario incluso dentro de la ducha gracias a su cepillo limpiador. Tambien lo uso despues para prevenir bolsas y ojeras con el accesorio para contorno antes de aplicarme la hidratante para contorno de ojos. Despues aplico mi crema facial, y luego el masajeador. La piel lo agradece y notas los resultados. es muy fácil de usar, pues detecta que accesorio estás usando al instante!!.
Ventajas
ideal para cuidarnos a diario un poquito sin invertir demasiado tiempo ni dinero.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa
Fecha de uso 2019-04-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa
Fecha de uso 2019-04-23
Lulu
12/04/2018
España
BASTANTE BUENO
Me gusta la delicadeza con que trata la cara, toques finos pero seguros, el diseño es fino, el primer día ya vi los beneficios,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa
10 veces más eficaz que la limpieza manual, pero con la misma suavidad. Comparado con el desmaquillante manual.