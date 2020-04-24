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Descatalogado

VisaPure AdvancedDispositivo de limpieza facial en casa

SC5370/10

4.6

| (927) Reseñas | 96% ha recomendado este producto

2 Premios

Piel radiante, revitalizada y fresca

VisaPure Advanced es un dispositivo de limpieza facial en casa que aporta un toque profesional a tu rutina de cuidado de la piel. Sentirás tu piel radiante, fresca y revitalizada. Disfruta de la sensación de tener una piel limpia, tersa y revitalizada con un brillo sano.

Ver todos los beneficios

Limpieza y cuidado de la piel avanzados

Piel radiante, revitalizada y fresca

  • Tecnología DualMotion personalizada

  • Limpieza, masaje, frescor en la mirada

  • 3 cabezales, funda, paleta almacenam.

  • 2 ajustes de intensidad

Los cabezales se limpian fácilmente con agua tibia y jabón

Los cabezales son fáciles de limpiar. Solo tienes que lavarlos con agua tibia y jabón.

DualMotion personalizable con detección de cabezales

DualMotion personalizable con detección de cabezales

VisaPure Advanced está equipado con tecnología DualMotion personalizable. Cada cabezal del VisaPure tendrá niveles de rotación y vibración específicos. El mango y los nuevos accesorios están equipados con una innovadora etiqueta NFC que permite la detección de cabezales. Esto significa que el mango reconocerá inmediatamente el cabezal específico cuando se coloque. De esta manera, podrás disfrutar de programas específicos de la tecnología DualMotion para obtener las diferentes ventajas del cuidado de la piel.

Facilita la absorción de tus productos favoritos para el cuidado facial

Facilita la absorción de tus productos favoritos para el cuidado facial

La limpieza con VisaPure elimina más restos de maquillaje y células muertas de la piel y opacidad. Gracias al efecto de limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus productos favoritos para el cuidado de la piel como cremas, sérums y esencias.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Imagen de AWARD-612383
  • Imagen de AWARD-612371

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

927

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

24/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Limpieza profunda pero suave

[Employee of philipsglobal] Se puede usar todos los días con tu gel o jabón de limpieza que uses habitualmente.Los cepillos son muy suaves pero actúan con mucha eficacia.Los accesorios están muy muy bien.El del contorno de ojos actúa sobre las bolsas desinflamandolas y el masajeador está fantástico .Consejo: date un buen masaje antes de acostarte

Ventajas

Buena limpieza facial y accesorios muy útiles

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa

Fecha de uso 2018-04-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa

Fecha de uso 2018-04-24

23/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Ideal para la rutina diaria de limpieza y cuidado

[Employee of philipsglobal] Siempre da mucha pereza desmaquillarse todas las noches, con el visapure es mucho más fácil desmaquillarte a diario incluso dentro de la ducha gracias a su cepillo limpiador. Tambien lo uso despues para prevenir bolsas y ojeras con el accesorio para contorno antes de aplicarme la hidratante para contorno de ojos. Despues aplico mi crema facial, y luego el masajeador. La piel lo agradece y notas los resultados. es muy fácil de usar, pues detecta que accesorio estás usando al instante!!.

Ventajas

ideal para cuidarnos a diario un poquito sin invertir demasiado tiempo ni dinero.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa

Fecha de uso 2019-04-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa

Fecha de uso 2019-04-23

12/04/2018

España

España

BASTANTE BUENO

Me gusta la delicadeza con que trata la cara, toques finos pero seguros, el diseño es fino, el primer día ya vi los beneficios,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo de limpieza facial en casa

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Avisos legales

  1. 10 veces más eficaz que la limpieza manual, pero con la misma suavidad. Comparado con el desmaquillante manual.