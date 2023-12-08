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SCF796/00
Permite un desarrollo oral saludable*
El vaso con pajita curvada Philips Avent y asas anatómicas es la elección perfecta para los primeros sorbos con pajita y permite un desarrollo oral saludable*. Desarrollado por expertos para obtener el vaso con pajita perfecto*.
Vaso con pajita flexible
200 ml (7 oz)
A partir de 9 meses
Paquete de uno
Los mangos integrados del vaso tienen un diseño ergonómico, lo que facilita que las manos pequeñas puedan sujetar el vaso. La pajita flexible y suave es cuidadosa en las encías, mientras que la taza pequeña y ligera es perfecta para los primeros sorbos con pajita.
La parte inferior de la pajita está curvada para que llegue fácilmente al líquido y se permita beber en una posición natural.
La pajita dispone de una válvula antigoteo integrada, para evitar derrames. La tapa abatible protege la pajita y evita derrames cuando se mueve.
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3.8
de 4
123
Reseñas
Sheldoni
08/12/2023
Deutschland
Parte de la promoción
Mein Sohn kommt super damit klar
Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut
Ventajas
Einfache Handhabung, kein Auslaufen
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher
Fecha de uso 2022-11-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher
Fecha de uso 2022-11-08
Drachen88
05/12/2023
Deutschland
Parte de la promoción
SCF796/01 Strohhalmbecher
Sehr gutes Produkt. Handlich super, gut greifbar, der verschluss sehr gut, da muss man nicht ständig den Deckel suchen, da er gleich dran ist. Bin begeistert.
Contras
Der Flaschendeckel ist etwas schwer, das muss ich bemängeln
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher
Fecha de uso 2023-11-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher
Fecha de uso 2023-11-05
Waschbär89
03/12/2023
Deutschland
Parte de la promoción
Der Strohhalmbecher ist hervorragend!
Wir haben schon einige Trinkbecher für unsere Kinder im Einsatz gehabt, aber dieser Strohalmbecher von Philips Avent hat alle bisherigen übertroffen. Er wurde sowohl mit warmen Tee als auch mit spritzigem Wasser befüllt und war immer absolut dicht. Der Deckel konnte von unserer Kleinen bisher nicht selbstständig geöffnet werden, somit hat sie auch nicht mit dem Inhalt herumgespielt. Durch die beiden Griffe ist das Halten sehr einfach. Auch die Reinigung von Hand oder in der Spülmaschine ist einfach und unkompliziert. Fazit:Nur zu empfehlen!
Ventajas
Leicht zu Reinigen, absolut dicht
Contras
Keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher
Fecha de uso 2022-11-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher
Fecha de uso 2022-11-03
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
El 90 % de los 200 dentistas pediátricos encuestados en EE. UU cree que los vasos con pajita permiten un desarrollo oral saludable. El 89 % cree que fortalecen los músculos de la boca. (estudio solo ind., EE. UU., 04/2016). Desarrollado con pediatras del habla, dentistas, especialistas en ergonomía y matronas.