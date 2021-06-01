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05
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04
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Horas
34
m
Minutos
16
s
Segundos
Permite un desarrollo oral saludable*
El vaso con pajita curvada Philips Avent y asas anatómicas es la elección perfecta para los primeros sorbos con pajita y permite un desarrollo oral saludable*. Desarrollado por expertos para obtener el vaso con pajita perfecto*.
Vaso con pajita flexible
300 ml
12m+
Paquete de uno
El vaso de 300 ml tiene el tamaño perfecto para mantener a su hijo hidratado, a lo largo del día y durante su tiempo de actividad. El diseño abatible mantiene la pajita limpia. La forma contorneada y la textura antideslizante del vaso, permiten que sea fácil de sujetar para las manos de los niños pequeños, estimula el desarrollo de sus habilidades para beber de forma independiente.
La parte inferior de la pajita está curvada para que llegue fácilmente al líquido y permite al bebé beber en una posición natural.
La pajita dispone de una válvula antigoteo integrada, para evitar derrames. La tapa abatible protege la pajita y evita derrames cuando se mueve.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Ir a piezas y accesorios
4.1
de 4
279
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Veintitodos
01/06/2021
España
Parte de la promoción
Fácil de usar y de limpiar
A mi peque le encanta su botella con pajita, se abre y cierra muy fácilmente por lo que la puede usar sin ayuda. Y a mí me parece muy práctica, tiene el tamaño perfecto y todas las piezas se pueden desmontar, lo que facilita mucho su limpieza.
Ventajas
Fácil apertura, desmontable, fácil limpieza y uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Fecha de uso 2021-05-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Fecha de uso 2021-05-01
Maryjo86
25/05/2021
España
Parte de la promoción
Excelente
Me ha encantado y a mi niño más. Es súper práctico con un diseño divertido . No derrama nada y eso es muy importante
Ventajas
Hermético
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Fecha de uso 2021-04-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Fecha de uso 2021-04-25
Ascri199
24/05/2021
España
Parte de la promoción
Perfecta para mi peque
No se derrama nada de agua y a mí peque le encanta
Ventajas
No se derrama nada de agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Fecha de uso 2020-04-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Fecha de uso 2020-04-24
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
El 90 % de los 200 dentistas pediátricos encuestados en EE. UU cree que los vasos con pajita permiten un desarrollo oral saludable. El 89 % cree que fortalecen los músculos de la boca. (estudio solo ind., EE. UU., 04/2016). Desarrollado con pediatras del habla, dentistas, especialistas en ergonomía y matronas.