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Descatalogado
Almacenamiento sencillo para la comida
Diseñado para el robot de comida infantil saludable 4 en 1 de Philips Avent. Prepare porciones, almacene, congele y caliente la nutritiva comida de su bebé sin complicaciones.
2 recipientes reutilizables para comida
Robot de comida infantil saludable
Diseñados para el robot de comida infantil saludable 4 en 1 de Philips Avent. Descongele o vuelva a calentar la comida guardada sin complicaciones.
Guarde la porción perfecta para su niño.
Cierre hermético para conservar los sabores y la frescura.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.3
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
cannella
20/06/2021
Italia
Comprador verificado
Prodotto eccellente
Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei
Ventajas
Qualità, prezzo
Contras
Recipiente con becco poco pronunciato
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Fecha de uso 2020-05-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Fecha de uso 2020-05-20
Mish461
20/10/2026
Deutschland
Super, aber man braucht mehr
Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Fecha de uso 2026-10-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Fecha de uso 2026-10-07
ADiana97
29/01/2024
Deutschland
Kein Nachkaufen möglich
Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Fecha de uso 2022-12-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Fecha de uso 2022-12-29
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.