ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Regístrate ahora

Obtén acceso anticipado a nuestra venta de Black Friday   

09

d

Días

14

h

Horas

:

45

m

Minutos

:

03

s

Segundos

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales

Descatalogado

Philips AventRecipientes para guardar comida

SCF876/02

3.3

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Almacenamiento sencillo para la comida

Diseñado para el robot de comida infantil saludable 4 en 1 de Philips Avent. Prepare porciones, almacene, congele y caliente la nutritiva comida de su bebé sin complicaciones.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Almacenamiento sencillo para la comida

  • 2 recipientes reutilizables para comida

  • Robot de comida infantil saludable

Descongele o vuelva a calentar con facilidad la comida que tenga guardada

Descongele o vuelva a calentar con facilidad la comida que tenga guardada

Diseñados para el robot de comida infantil saludable 4 en 1 de Philips Avent. Descongele o vuelva a calentar la comida guardada sin complicaciones.

Guarde la porción perfecta para su niño

Guarde la porción perfecta para su niño

Guarde la porción perfecta para su niño.

Cierre hermético para conservar los sabores y la frescura

Cierre hermético para conservar los sabores y la frescura.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
1

20/06/2021

Italia

Italia

Comprador verificado

Prodotto eccellente

Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei

Ventajas

Qualità, prezzo

Contras

Recipiente con becco poco pronunciato

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Fecha de uso 2020-05-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Fecha de uso 2020-05-20

20/10/2026

Deutschland

Deutschland

Super, aber man braucht mehr

Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Fecha de uso 2026-10-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Fecha de uso 2026-10-07

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Kein Nachkaufen möglich

Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Fecha de uso 2022-12-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Fecha de uso 2022-12-29

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 