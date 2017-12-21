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Descatalogado
SHC8800/12
Sistema de cine en casa de alta resolución
Los auriculares inalámbricos SHC8800 de Philips te sumergen en un mundo de sonido cinematográfico y te brindan total libertad. Con un alcance de 100 metros y un cómodo diseño alrededor de las orejas, podrás disfrutar de lo más avanzado en sistemas personales de entretenimiento en casa.
Controladores de 40 mm, abiertos post.
Supraaural
Almohadillas suaves para las orejas
La ligera banda de sujeción autoajustable ofrece el mejor ajuste para la forma de tu cabeza, a la vez que una comodidad óptima.
El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de sonido, reproduciendo la calidad de las grabaciones maestras originales de estudio de forma más fiel que los formatos de CD de 16 bits/44,1 KHz. Con el cable de audio proporcionado, los auriculares inalámbricos Philips SHC8800 son compatibles con audio de alta resolución, ofreciendo una calidad de sonido perfecta desde tus dispositivos preferidos, para que puedas sacar más partido a tu entretenimiento en casa.
Coloca los auriculares en la base de carga para cargarlos fácilmente.
3.6
de 4
11
Reseñas
chemadriz
21/12/2017
España
casi perfectos
Sinceramente, adquirí este producto por que no estaba convencido de gastarme demasiado en unos Senheisser, y dudaba de que me fueran a entusisrmar, pero han resultado ser fantásticos. Tanto su facilidad de uso como su diseño han resultado sorprendentes y son comodísimos. Los uso para ver la TV y funcionan perfectamente y sin interferencias. Lo único (y por decir algo) es que les falta un poco de volumen para ser perfectos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8800 Auriculares inalámbricos para TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8800 Auriculares inalámbricos para TV
DGH1
04/12/2017
United Kingdom
Good sound quality
Very good sound quality and easy set up. Myself and my wife use a two sets of these to hear all audio sources particularly the television more clearly without having to have the TV volume at high levels. The sound quality makes speech very much clearer and the overall audio of better quality than our surround sound system. Both pairs can use the same base unit to get the same audio at the same time. The second base which needs to be set to another channel, easily achieved by moving a switch, we only use this for charging but could it can be connected to another source. To use the second base unit switch the first base unit off, then press the button on the headphones to search and connect to the second base station. Reverse the process to connect back to the original base unit. Only have one base unit on when getting the headphones to search for this base unit.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8800 Wireless hi-fi headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8800 Wireless hi-fi headphones
chaussure99
05/06/2017
België
Très bon casque !!
Appareil d'une très bonne qualité, son et design!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8800 Casque sans fil pour téléviseur
Sí, recomiendo este producto
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