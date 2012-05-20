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Descatalogado

Auriculares para niños

SHK1030/00

4.7

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Diseñado para los niños

Para los pequeños amantes de la música que disfrutan de sus canciones en cualquier parte, los auriculares Philips SHK1030 cuentan con un diseño creado especialmente para los niños. Esto quiere decir que siempre tendrán un ajuste perfecto y cómodo durante su desarrollo, con un volumen limitado a 85 dB para disfrutar de forma segura.

Ver todos los beneficios

Tamaño adaptado para niños, volumen máximo limitado

Diseñado para los niños

  • Supraurales

  • Azul y verde

Banda sujetadora ergonómica y ajustable que se adapta al crecimiento del niño

Banda sujetadora ergonómica y ajustable que se adapta al crecimiento del niño

La sencilla banda sujetadora ergonómica es totalmente ajustable para que se adapte cómodamente a la cabeza de cualquier niño a medida que crece.

Volumen máximo limitado a 85 dB para disfrutar de la música de manera segura

Con los auriculares para niños puedes estar tranquilo, ya que los niveles de volumen son seguros para ellos. El volumen se ha ajustado con un límite máximo de 85 dB para que disfruten de manera segura.

Los parlantes con controlador de neodimio de 32 mm ofrecen un sonido puro y equilibrado

Los parlantes con controlador de neodimio de 32 mm ofrecen un sonido puro y equilibrado

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Super voor kinderen, met geluidscontrole

Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHK1030 Kids headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHK1030 Kids headphones

28/06/2011

France

France

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHK1030 Casque pour enfants

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHK1030 Casque pour enfants

21/12/2011

Nederland

Nederland

Leuk kleurrijk ding

Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHK1030 Kids headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHK1030 Kids headphones

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