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Descatalogado
Diseñado para los niños
Para los pequeños amantes de la música que disfrutan de sus canciones en cualquier parte, los auriculares Philips SHK1030 cuentan con un diseño creado especialmente para los niños. Esto quiere decir que siempre tendrán un ajuste perfecto y cómodo durante su desarrollo, con un volumen limitado a 85 dB para disfrutar de forma segura.
Supraurales
Azul y verde
La sencilla banda sujetadora ergonómica es totalmente ajustable para que se adapte cómodamente a la cabeza de cualquier niño a medida que crece.
Con los auriculares para niños puedes estar tranquilo, ya que los niveles de volumen son seguros para ellos. El volumen se ha ajustado con un límite máximo de 85 dB para que disfruten de manera segura.
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.
4.7
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Cor1999
20/05/2012
Nederland
Super voor kinderen, met geluidscontrole
Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHK1030 Kids headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHK1030 Kids headphones
pasebval
28/06/2011
France
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHK1030 Casque pour enfants
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHK1030 Casque pour enfants
peterv38
21/12/2011
Nederland
Leuk kleurrijk ding
Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHK1030 Kids headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHK1030 Kids headphones