Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Un rendimiento de calidad
¿Buscas la combinación perfecta de rendimiento, comodidad y calidad? Estos auriculares supraaurales abiertos en la parte posterior están diseñados para mejorar la escucha de tu música en casa. Cuentan con un sonido excelente, materiales de primera calidad y conexiones de cable chapadas en oro.
Altavoces de neodimio de 50 mm
Diseño abierto en la parte posterior
Cable extraíble de 3 m
Siente la música. Los altavoces de 50 mm perfectamente ajustados ofrecen unos graves nítidos, un rango medio equilibrado y unas frecuencias altas impecables. Los altavoces se han diseñado para adaptarse a la geometría natural de la oreja, lo que garantiza que no se pierda ningún detalle.
La banda de sujeción está reforzada con acero duradero, lo que añade la tensión adecuada para una fijación segura. La almohadilla de la banda de sujeción de doble capa es muy cómoda y las almohadillas transpirables para las orejas son perfectas para sesiones de escucha prolongadas.
Sumérgete en tus álbumes favoritos en tu dispositivo inteligente, equipo doméstico, televisor o portátil. El cable incluido cuenta con un adaptador de toma de 6,3-3,5 mm chapado en oro para ofrecer la mejor conexión al utilizar equipos de nivel profesional.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
giosy
04/04/2024
Italia
spettacolari x il prezzo
posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....
Ventajas
soundstage eccellente, dettagli meravigliosi
Contras
rumore plasticoso qunado si muovono
Esta reseña se realizó para SHP9600 Cuffie over ear
Fecha de uso 2023-04-04
Esta reseña se realizó para SHP9600 Cuffie over ear
Fecha de uso 2023-04-04
UrbanSteel
12/06/2023
Nederland
Comprador verificado
Koptelefoon die niet je oren afkneld.
Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.
Ventajas
Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Fecha de uso 2022-05-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Fecha de uso 2022-05-12
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.