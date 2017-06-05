Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Disfrutá la libertad. Que nada te detenga
Conseguí un nuevo récord personal con los auriculares ultralivianos Actionfit SHQ1305. Estos resistentes auriculares, a prueba de agua y sudor, garantizan graves potentes y un ajuste óptimo, gracias a los conductores de alto rendimiento y un seguro de estabilidad en forma de C.
Contr. 8,6mm, diseño posterior abierto
Auricular
Con solo 5,7 g de peso, estos auriculares deportivos ActionFit son tan livianos y cómodos que incluso olvidarás que los llevas puestos. Son ideales para acompañarte hasta los últimos metros.
Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que quita los cables de en medio mientras te esfuerzas al máximo.
4.3
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
polmartin14
05/06/2017
España
Comprador verificado
Fidelidad y buen sonido
Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
stefan1882
06/07/2016
Deutschland
Leistung gut, Aber nicht ausgezeichnet
Die Akustik und auch die Passform ist sehr gut, jedoch lösen sich inzwischen regelmäßig die Gummiaufsätze vom Kopfhörer, so dass mir mehrfach schon einer im Ohr stecken geblieben oder runtergefallen ist. Nach einem Lauf gestern und dem Abnehmen der Kopfhörer ist ein Aufsatz ganz verschwunden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon
Cour
07/06/2015
France
Tester pendant les runningdays 2015
J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic