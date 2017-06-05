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Descatalogado

ActionFitAuriculares deportivos con micrófono

SHQ1305WS/00

4.3

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disfrutá la libertad. Que nada te detenga

Conseguí un nuevo récord personal con los auriculares ultralivianos Actionfit SHQ1305. Estos resistentes auriculares, a prueba de agua y sudor, garantizan graves potentes y un ajuste óptimo, gracias a los conductores de alto rendimiento y un seguro de estabilidad en forma de C.

Ver todos los beneficios

Ajuste seguro y ultraliviano

Disfrutá la libertad. Que nada te detenga

  • Contr. 8,6mm, diseño posterior abierto

  • Auricular

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Su diseño ultraliviano de 5,7 g ofrece máxima comodidad*

Su diseño ultraliviano de 5,7 g ofrece máxima comodidad*

Con solo 5,7 g de peso, estos auriculares deportivos ActionFit son tan livianos y cómodos que incluso olvidarás que los llevas puestos. Son ideales para acompañarte hasta los últimos metros.

Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que quita los cables de en medio mientras te esfuerzas al máximo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

05/06/2017

España

España

Comprador verificado

Fidelidad y buen sonido

Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

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06/07/2016

Deutschland

Deutschland

Leistung gut, Aber nicht ausgezeichnet

Die Akustik und auch die Passform ist sehr gut, jedoch lösen sich inzwischen regelmäßig die Gummiaufsätze vom Kopfhörer, so dass mir mehrfach schon einer im Ohr stecken geblieben oder runtergefallen ist. Nach einem Lauf gestern und dem Abnehmen der Kopfhörer ist ein Aufsatz ganz verschwunden.

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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

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07/06/2015

France

France

Tester pendant les runningdays 2015

J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic

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