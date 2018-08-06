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Graves extra
Disfruta del sonido Bass Beat de los auriculares con clip diseñados para ofrecer comodidad, estabilidad y rendimiento.
Altavoces de 15 mm, abiertos post.
Gancho de oreja
Compacto y muy cómodo de llevar, pero sin embargo suficientemente grande para proporcionar un sonido claro y potente, el controlador del altavoz de 27 mm es del tamaño ideal para disfrutar de una audición sin distorsiones.
La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.
4.3
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
KbecaArqueiro
06/08/2018
Portugal
O melhor auricular de sempre
O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHS3300BK Auscultadores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHS3300BK Auscultadores
Aash
14/12/2017
United Kingdom
Best buy ever
I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.
Esta reseña se realizó para SHS3300BK Headphones
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Baen
30/05/2023
Deutschland
Super Klang
Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .
Ventajas
Hervorragender klang u sitzt gut
Contras
Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHS3300WT Kopfhörer
Fecha de uso 2021-05-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHS3300WT Kopfhörer
Fecha de uso 2021-05-30