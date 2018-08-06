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Descatalogado

Auriculares

SHS3300WT/10

4.3

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Graves extra

Disfruta del sonido Bass Beat de los auriculares con clip diseñados para ofrecer comodidad, estabilidad y rendimiento.

Ver todos los beneficios

para un sonido potente

Graves extra

  • Altavoces de 15 mm, abiertos post.

  • Gancho de oreja

El cable asimétrico evita que el cable te estorbe

Una solución sencilla, pero eficaz, para evitar que el cable te estorbe, ya que te permite colgar el cable tras el cuello en lugar de dejarlo bajo la barbilla.

Ganchos de oreja contorneados para mayor comodidad y estabilidad

El gancho permanece detrás de la oreja cuando estás en movimiento, manteniendo los auriculares en su lugar y ofreciendo un sonido excepcional. Es la parte que está en contacto con la parte trasera de la oreja y mantiene los auriculares en su sitio.

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

06/08/2018

Portugal

Portugal

O melhor auricular de sempre

O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHS3300BK Auscultadores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHS3300BK Auscultadores

14/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best buy ever

I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.

Esta reseña se realizó para SHS3300BK Headphones

Esta reseña se realizó para SHS3300BK Headphones

30/05/2023

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .

Ventajas

Hervorragender klang u sitzt gut

Contras

Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHS3300WT Kopfhörer

Fecha de uso 2021-05-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHS3300WT Kopfhörer

Fecha de uso 2021-05-30

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