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Descatalogado
Siente los graves, siente el ritmo.
Los auriculares instraudutivos Philips HX1 no solo te permiten sentir los graves, sino que también te ayudan a verlos, para que puedas visualizar tu música. Conviértete en el centro de todas las miradas con tus auriculares con LED intermitente.
Contr. 8,6 mm, semicerrados
Intrauditivo
El puerto Bass Reflex mejora los graves al expulsar el aire hacia fuera, aumentando la eficiencia del sistema a frecuencias bajas.
Controla la visibilidad de la música fácilmente con el botón deslizante LED del compartimento para pilas integrado.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
WeirdFragments
27/04/2018
Sverige
Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.
Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHX10 Hörlurar
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Esta reseña se realizó para SHX10 Hörlurar