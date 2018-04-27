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Descatalogado

Auriculares

SHX10/00

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Siente los graves, siente el ritmo.

Los auriculares instraudutivos Philips HX1 no solo te permiten sentir los graves, sino que también te ayudan a verlos, para que puedas visualizar tu música. Conviértete en el centro de todas las miradas con tus auriculares con LED intermitente.

Ver todos los beneficios

Siente los graves, siente el ritmo.

  • Contr. 8,6 mm, semicerrados

  • Intrauditivo

Hasta 6 horas de potente luz LED

Hasta 6 horas de potente luz LED

El puerto Bass Reflex mejora los graves

El puerto Bass Reflex mejora los graves

El puerto Bass Reflex mejora los graves al expulsar el aire hacia fuera, aumentando la eficiencia del sistema a frecuencias bajas.

Controla la visibilidad de la música con el botón LED

Controla la visibilidad de la música fácilmente con el botón deslizante LED del compartimento para pilas integrado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

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Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
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1

27/04/2018

Sverige

Sverige

Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.

Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHX10 Hörlurar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHX10 Hörlurar

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