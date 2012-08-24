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Descatalogado
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Con este cable obtendrás una conexión de audio fiable entre los componentes.
3 m
3,5 mm (macho) a 3,5 mm (macho)
Negro
Las clavijas moldeadas garantizan conexiones seguras entre componentes y ofrecen mayor durabilidad.
El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita la instalación.
El sistema antitensión de caucho proporciona una unión firme y flexible entre el cable y el conector.