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Cable de doblaje estéreo

SWA2533W/10

5

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  • 3 m

  • 3,5 mm (macho) a 3,5 mm (macho)

  • Negro

Clavija moldeada para conexiones seguras

Las clavijas moldeadas garantizan conexiones seguras entre componentes y ofrecen mayor durabilidad.

Forro de PVC flexible

El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita la instalación.

Sistema antitensión de caucho

El sistema antitensión de caucho proporciona una unión firme y flexible entre el cable y el conector.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 157.3 kB
  • 18 June 2025

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