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        Transferencia de datos

        SWR8106W/00

        Amplía la conexión de HDMI

        Admite la resolución HDMI 4K. Modo de transferencia Wi-Fi a 5 GHz con un alcance de transferencia de 200 metros.

        Ver todos los beneficios

        Amplía la conexión de HDMI

        • HDMI

        • inalámbrico

        Conectores Mini B A/5

        Reúne los requisitos específicos de conexión con los conectores A macho/B macho.

        La protección superior maximiza la transferencia de datos

        La protección superior maximiza la transferencia de datos evitando el ruido de radiofrecuencias externas.

        Conectores A macho/B macho chapados en oro para una conectividad mejor

        Conectores A macho/B macho chapados en oro que proporcionan una mejor conductividad al disminuir la resistencia de contacto.

        Especificaciones técnicas

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