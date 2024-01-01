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SWR8106W/00
Amplía la conexión de HDMI
Admite la resolución HDMI 4K. Modo de transferencia Wi-Fi a 5 GHz con un alcance de transferencia de 200 metros.
HDMI
inalámbrico
Reúne los requisitos específicos de conexión con los conectores A macho/B macho.
La protección superior maximiza la transferencia de datos evitando el ruido de radiofrecuencias externas.
Conectores A macho/B macho chapados en oro que proporcionan una mejor conductividad al disminuir la resistencia de contacto.
Opiniones