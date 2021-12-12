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Adaptador de USB-C a HDMI

SWV6001/00

Adaptador de USB-C a HDMI de primera calidad

Cable adaptador de USB-C a HDMI (hembra) de primera calidad. Con resolución 4K y longitud de cable de 0,15 metros.

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Nitidez y sonido excepcionales

Adaptador de USB-C a HDMI de primera calidad

  • Macho-hembra

  • HDMI 2.0

Hecho con una construcción de calidad

En la construcción de calidad se emplean sólo materiales de la más alta calidad para crear productos de gran durabilidad.

Resolución 4K (3840 x 2160)

Admite una resolución de vídeo de hasta 4K (3840 x 2160) para proporcionar una calidad de imagen y experiencias de juego óptimas.

Imagen fluida con 30 cuadros por segundo y señal de vídeo de 30 Hz

Siéntate y disfruta de una visualización superior con vídeo de 30 cuadros por segundo que te proporciona una experiencia de visualización de televisión más fluida.

Especificaciones técnicas

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