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Descatalogado
SWV6001/00
Adaptador de USB-C a HDMI de primera calidad
Cable adaptador de USB-C a HDMI (hembra) de primera calidad. Con resolución 4K y longitud de cable de 0,15 metros.
Macho-hembra
HDMI 2.0
En la construcción de calidad se emplean sólo materiales de la más alta calidad para crear productos de gran durabilidad.
Admite una resolución de vídeo de hasta 4K (3840 x 2160) para proporcionar una calidad de imagen y experiencias de juego óptimas.
Siéntate y disfruta de una visualización superior con vídeo de 30 cuadros por segundo que te proporciona una experiencia de visualización de televisión más fluida.
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