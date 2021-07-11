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Descatalogado

USB-C a USB-C

SWV6803/00

Cable trenzado de USB-C a USB-C de alta calidad

El conector USB-C Thunderbolt 3 admite dispositivos con una resolución 5K y un ancho de banda de 40 Gbps. Cable de alta calidad de 3 metros de largo para ofrecerte una mayor flexibilidad durante la carga.

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Cable trenzado de USB-C a USB-C de alta calidad

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbps

  • 3 m

Cable USB-C versátil para monitores con USB-C

Esta solución con un único cable para tu monitor con USB-C te permite transferir vídeo y datos de forma ultrarrápida mientras cargas tu portátil.

Compatible con la transferencia de datos USB 4.0

Compatible con el ancho de banda de alta velocidad de 40 Gbps de USB 4.0.

Especificaciones técnicas

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