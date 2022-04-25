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        Descatalogado

        Funda

        SWW1001/00

        Bolsa organizadora universal de aparatos electrónicos

        Bolsa organizadora universal de aparatos electrónicos para proteger tus dispositivos electrónicos. Se ha diseñado con un material IPX4 resistente al agua para mantener tus dispositivos electrónicos seguros y secos. La bolsa cuenta con cuatro compartimentos interiores para mantenerlo todo limpio y organizado.

        Ver todos los beneficios

        Bolsa organizadora universal de aparatos electrónicos

        • Universal

        Bolsillos interiores para un almacenamiento seguro

        Dentro de la funda encontrarás bolsillos perfectos para guardar tu dispositivo móvil, cables, baterías, tarjetas de memoria... todo lo que necesitas para tener todo protegido y a mano.

        El material a prueba de salpicaduras no está diseñado para sumergirlo en agua

        El material a prueba de salpicaduras protege los medios de la humedad y del contacto con el agua.

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