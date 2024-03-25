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Auriculares inalámbricos deportivos intrauditivos

TAA4205BK/00

3.2

| (5) Reseñas

Entrena de forma más inteligente. Con cualquier tiempo.

Saca el máximo partido a tus entrenamientos con estos auriculares deportivos resistentes al agua. El monitor de frecuencia cardiaca te ayuda a encontrar la intensidad perfecta y el energizante sonido te hará seguir. Puedes realizar un seguimiento de tu progreso en la aplicación Philips Headphones.

Ver todos los beneficios

Entrena de forma más inteligente. Con cualquier tiempo.

  • Monitor frecuencia cardíaca integrado

  • 6 horas de reproducción

  • Ajuste seguro

  • Certific. resistencia agua y sudor IPX7

Potentes altavoces de neodimio de 10 mm

3 almohadillas de silicona intercambiables

Conectividad Bluetooth sólida. Control sencillo.

Una conexión Bluetooth estable garantiza que no se omita ningún sonido cuando sales a correr. El botón multifunción te permite poner en pausa listas de reproducción, recibir llamadas, ajustar el volumen o activar el asistente de voz del teléfono.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.2

de 4

5

Reseñas

4

25/03/2024

Nederland

Nederland

Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!

Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!

Ventajas

Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter

Contras

PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Fecha de uso 2023-11-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Fecha de uso 2023-11-25

01/08/2023

Nederland

Nederland

waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid

dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod

Ventajas

werkt goed in de auto ook handsfree voice controle

Contras

2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje

Esta reseña se realizó para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Fecha de uso 2022-07-01

Esta reseña se realizó para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Fecha de uso 2022-07-01

10/01/2022

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Degelijk en makkelijk in gebruik

Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.

Ventajas

Eenvoudig

Contras

Melding batterij leeg

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Fecha de uso 2020-12-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Fecha de uso 2020-12-10

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