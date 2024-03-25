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TAA4205BK/00
Entrena de forma más inteligente. Con cualquier tiempo.
Saca el máximo partido a tus entrenamientos con estos auriculares deportivos resistentes al agua. El monitor de frecuencia cardiaca te ayuda a encontrar la intensidad perfecta y el energizante sonido te hará seguir. Puedes realizar un seguimiento de tu progreso en la aplicación Philips Headphones.
Monitor frecuencia cardíaca integrado
6 horas de reproducción
Ajuste seguro
Certific. resistencia agua y sudor IPX7
Una conexión Bluetooth estable garantiza que no se omita ningún sonido cuando sales a correr. El botón multifunción te permite poner en pausa listas de reproducción, recibir llamadas, ajustar el volumen o activar el asistente de voz del teléfono.
3.2
de 4
5
Reseñas
Poldertoerist
25/03/2024
Nederland
Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!
Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!
Ventajas
Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter
Contras
PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Fecha de uso 2023-11-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Fecha de uso 2023-11-25
von battlefield
01/08/2023
Nederland
waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid
dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod
Ventajas
werkt goed in de auto ook handsfree voice controle
Contras
2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje
Esta reseña se realizó para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Fecha de uso 2022-07-01
Esta reseña se realizó para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Fecha de uso 2022-07-01
JerHel
10/01/2022
Nederland
Comprador verificado
Degelijk en makkelijk in gebruik
Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.
Ventajas
Eenvoudig
Contras
Melding batterij leeg
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Fecha de uso 2020-12-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Fecha de uso 2020-12-10
Los resultados reales pueden variar