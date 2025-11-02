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Tú te mueves, ellos no
Sigue el ritmo con estos auriculares inalámbricos que no se caerán independientemente de cuánto te muevas. Estos auriculares deportivos abiertos son muy ligeros, cómodos y resistentes. Además, te permiten escuchar todo lo que ocurre a tu alrededor.
Diseño abierto
Conducción ósea
Llamadas más nítidas allá donde vayas
Luces LED de seguridad
¡Corre y salta sin miedo! Estos auriculares abiertos no se caerán cuando te muevas. La banda para el cuello envuelve la parte posterior de la cabeza y se engancha a la parte superior de las orejas para mantenerlos cómodamente en su sitio: no se mueven por mucho que tú lo hagas. Además, son tan ligeros que apenas los notarás.
La tecnología de conducción ósea transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, lo que significa que no es necesario colocar un auricular en la oreja ni llevar auriculares que la cubran. En su lugar, el sonido se transmite desde los pómulos directamente al oído interno y la música llega mágicamente a tu cabeza.
Durante las llamadas, unos micrófonos direccionales recogen el sonido de tu voz mientras un algoritmo de IA elimina el ruido de fondo del entorno que te rodea. Así, la persona con quien hables te oirá a ti y no el tráfico o las voces de la gente a tu lado.
Premios
4.1
de 4
241
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
racinglad
02/11/2025
United Kingdom
Comprador verificado
POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!
Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ventajas
Excellent product just very poor customer service
Contras
Hopeless spares as no charger cord available
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Fecha de uso 2024-10-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Fecha de uso 2024-10-02
Mikey
20/01/2023
United Kingdom
Parte de la promoción
Great sound and really light
These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
TrinityJ
09/01/2023
United Kingdom
Parte de la promoción
Great sound, novelty format
Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
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