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Auriculares inalámbricos deportivos abiertos

TAA5608BK/00

4.1

| (241) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

1 premio

Tú te mueves, ellos no

Sigue el ritmo con estos auriculares inalámbricos que no se caerán independientemente de cuánto te muevas. Estos auriculares deportivos abiertos son muy ligeros, cómodos y resistentes. Además, te permiten escuchar todo lo que ocurre a tu alrededor.

Ver todos los beneficios

Tú te mueves, ellos no

  • Diseño abierto

  • Conducción ósea

  • Llamadas más nítidas allá donde vayas

  • Luces LED de seguridad

Ajuste abierto. Muévete a tu gusto

Ajuste abierto. Muévete a tu gusto

¡Corre y salta sin miedo! Estos auriculares abiertos no se caerán cuando te muevas. La banda para el cuello envuelve la parte posterior de la cabeza y se engancha a la parte superior de las orejas para mantenerlos cómodamente en su sitio: no se mueven por mucho que tú lo hagas. Además, son tan ligeros que apenas los notarás.

Conducción ósea. Sonido sin auriculares

Conducción ósea. Sonido sin auriculares

La tecnología de conducción ósea transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, lo que significa que no es necesario colocar un auricular en la oreja ni llevar auriculares que la cubran. En su lugar, el sonido se transmite desde los pómulos directamente al oído interno y la música llega mágicamente a tu cabeza.

Llamadas más nítidas allá donde vayas. Te oirán a ti, no el ruido

Llamadas más nítidas allá donde vayas. Te oirán a ti, no el ruido

Durante las llamadas, unos micrófonos direccionales recogen el sonido de tu voz mientras un algoritmo de IA elimina el ruido de fondo del entorno que te rodea. Así, la persona con quien hables te oirá a ti y no el tráfico o las voces de la gente a tu lado.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Imagen de TPV_PBTAWARD70

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.1

de 4

241

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

02/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!

Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ventajas

Excellent product just very poor customer service

Contras

Hopeless spares as no charger cord available

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Fecha de uso 2024-10-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Fecha de uso 2024-10-02

20/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great sound and really light

These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

09/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great sound, novelty format

Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

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  • Acceso anticipado a las rebajas
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