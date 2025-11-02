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Auriculares inalámbricos deportivos abiertos

TAA6606BK/00

4.1

| (242) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Corre con seguridad, monta con libertad

Pulsa el botón de reproducción de una forma novedosa para escuchar mientras entrenas. Estos auriculares deportivos inalámbricos de conducción ósea te permiten hablar con otros atletas y mantener una conciencia completa del entorno. Tus carreras y recorridos van a ser mejores.

Ver todos los beneficios

Corre con seguridad, monta con libertad

  • Diseño abierto

  • Conducción ósea

  • Ligeros y resistentes

  • Protección IP67 contra polvo y agua

Entrena todo el día. 9 horas de reproducción

Con 9 horas de reproducción con una sola carga, estos auriculares de diseño abierto y conducción ósea irán contigo toda la carrera. En 2 horas los tendrás cargados al completo, vía USB-C. ¿Necesitas más? En 15 minutos de carga, disfrutarás de una hora adicional de reproducción.

Conducción ósea. Sonidos sin auriculares

Conducción ósea. Sonidos sin auriculares

La tecnología de conducción ósea transmite el sonido a través de los huesos del cráneo y deja los oídos completamente expuestos al entorno. Puedes disfrutar de tu música y tus podcasts y seguir oyendo el impacto de tus pies contra el suelo. O un coche que se acerca demasiado a tu rueda trasera.

Los micrófonos integrados eliminan el sonido ambiental durante una llamada

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 4

242

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

02/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!

Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ventajas

Excellent product just very poor customer service

Contras

Hopeless spares as no charger cord available

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Fecha de uso 2024-10-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Fecha de uso 2024-10-02

20/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great sound and really light

These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

09/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great sound, novelty format

Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

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  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.