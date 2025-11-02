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Libera tus oídos. Escúchalo todo.
Corre, monta en bici, pasea... ¡hazlo todo! Ligeros, cómodos y resistentes, estos auriculares deportivos inalámbricos abiertos te permiten escuchar todo lo que sucede a tu alrededor y también tu música. En un parque o por un recorrido urbano, tu entrenamiento, sin duda, acaba de mejorar.
Diseño abierto
Conducción ósea
Llamadas nítidas
Luces LED de seguridad
La tecnología de conducción ósea transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, lo que significa que no es necesario colocar un auricular en la oreja ni llevar auriculares que la cubran. En su lugar, el sonido se transmite desde los pómulos directamente al oído interno y la música llega mágicamente a tu cabeza.
¿Salir a correr bajo la lluvia? La clasificación IP66 garantiza que la suciedad o un chaparrón no detendrán a estos auriculares abiertos, que además son seguros y fáciles de cargar incluso después de haberse mojado. Solo tienes que limpiarlos y colocarlos en la base de carga magnética.
Corre por la noche. Recorre un sendero montañoso al atardecer. O pasea en bicicleta por el bosque. Con una regleta LED brillante situada en la parte posterior de la banda para el cuello, serás visible en entornos con poca luz. Puedes controlar las luces LED a través de la aplicación Philips Headphones o mediante el botón de encendido/apagado situado en la banda para el cuello.
4.1
de 4
241
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
racinglad
02/11/2025
United Kingdom
Comprador verificado
POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!
Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ventajas
Excellent product just very poor customer service
Contras
Hopeless spares as no charger cord available
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Fecha de uso 2024-10-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Fecha de uso 2024-10-02
Mikey
20/01/2023
United Kingdom
Parte de la promoción
Great sound and really light
These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
TrinityJ
09/01/2023
United Kingdom
Parte de la promoción
Great sound, novelty format
Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.