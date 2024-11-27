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TAB5309/10
Un sonido mejor y más profundo para todo tu entretenimiento
Da vida a las películas y mucho más con esta potente barra de sonido y su subwoofer inalámbrico. Las explosiones retumbarán. La música cobrará vida. Los juegos serán aún más épicos. Su sofisticada tecnología de audio crea una experiencia de sonido envolvente, veas lo que veas.
2.1 canales, subwoofer inalámbrico
240 W máx. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Los 2.1 canales y la tecnología de audio envolvente te ofrecen nuevos niveles de sonido, mientras que el compacto subwoofer inalámbrico aporta una intensidad satisfactoria a los efectos y la música. Los cuatro modos del ecualizador te permiten elegir el estilo de sonido que mejor se adapte a lo que estás viendo, y las voces se oyen más claras en cualquier modo si activas la mejora de diálogos.
La compatibilidad con DTS Virtual:X transforma el sonido de tu televisor, ofreciéndote una experiencia de sonido virtual 3D sin importar lo que aparezca en pantalla. No necesitas altavoces adicionales y funciona en cualquier habitación: enciéndelo mediante el mando a distancia de la barra de sonido o la aplicación Philips Home Entertainment.
Disfruta de un asiento en primera fila para ver y jugar a todo lo que quieras. Esta barra de sonido compatible con Dolby Digital Plus te ofrece una experiencia de sonido Surround sin necesidad de altavoces adicionales. Escucharás y sentirás la diferencia.
2.4
de 4
8
Reseñas
Kino Man
27/11/2024
Deutschland
Top Prokukt
Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM
Ventajas
Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse
Contras
Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Fecha de uso 2024-10-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Fecha de uso 2024-10-27
Hubalpine
31/10/2024
France
Très bon produit
Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.
Ventajas
Peu encombrant
Contras
Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Fecha de uso 2024-09-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Fecha de uso 2024-09-30
25/03/2026
España
Rectifico mi opinión
Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.
Ventajas
Precio asequible y buena construcción
Contras
Poca ecualización de sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Fecha de uso 2025-11-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Fecha de uso 2025-11-25