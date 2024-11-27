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Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

TAB5309/10

2.4

| (8) Reseñas

Un sonido mejor y más profundo para todo tu entretenimiento

Da vida a las películas y mucho más con esta potente barra de sonido y su subwoofer inalámbrico. Las explosiones retumbarán. La música cobrará vida. Los juegos serán aún más épicos. Su sofisticada tecnología de audio crea una experiencia de sonido envolvente, veas lo que veas.

Ver todos los beneficios

Un sonido mejor y más profundo para todo tu entretenimiento

  • 2.1 canales, subwoofer inalámbrico

  • 240 W máx. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 canales. Subwoofer inalámbrico para unos graves más profundos

2.1 canales. Subwoofer inalámbrico para unos graves más profundos

Los 2.1 canales y la tecnología de audio envolvente te ofrecen nuevos niveles de sonido, mientras que el compacto subwoofer inalámbrico aporta una intensidad satisfactoria a los efectos y la música. Los cuatro modos del ecualizador te permiten elegir el estilo de sonido que mejor se adapte a lo que estás viendo, y las voces se oyen más claras en cualquier modo si activas la mejora de diálogos.

DTS Virtual:X para un sonido 3D envolvente en cualquier habitación

DTS Virtual:X para un sonido 3D envolvente en cualquier habitación

La compatibilidad con DTS Virtual:X transforma el sonido de tu televisor, ofreciéndote una experiencia de sonido virtual 3D sin importar lo que aparezca en pantalla. No necesitas altavoces adicionales y funciona en cualquier habitación: enciéndelo mediante el mando a distancia de la barra de sonido o la aplicación Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Sonido cinematográfico en casa

Dolby Digital Plus. Sonido cinematográfico en casa

Disfruta de un asiento en primera fila para ver y jugar a todo lo que quieras. Esta barra de sonido compatible con Dolby Digital Plus te ofrece una experiencia de sonido Surround sin necesidad de altavoces adicionales. Escucharás y sentirás la diferencia.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.4

de 4

8

Reseñas

4

27/11/2024

Deutschland

Deutschland

Top Prokukt

Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM

Ventajas

Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse

Contras

Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Fecha de uso 2024-10-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Fecha de uso 2024-10-27

31/10/2024

France

France

Très bon produit

Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.

Ventajas

Peu encombrant

Contras

Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Fecha de uso 2024-09-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Fecha de uso 2024-09-30

25/03/2026

España

España

Rectifico mi opinión

Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.

Ventajas

Precio asequible y buena construcción

Contras

Poca ecualización de sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Fecha de uso 2025-11-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Fecha de uso 2025-11-25

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