Un sonido mejor y más profundo para todo tu entretenimiento

Da vida a las películas y mucho más con esta potente barra de sonido y su subwoofer inalámbrico. Las explosiones retumbarán. La música cobrará vida. Los juegos serán aún más épicos. Su sofisticada tecnología de audio crea una experiencia de sonido envolvente, veas lo que veas.