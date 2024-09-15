Lo primero que me gustaría indicar es la facilidad de conectarla gracias a las múltiples posibilidades que ofrece y al ser el subwoofer inalámbrico te ahorras muchas complicaciones, yo he probado con la conexión óptica y mediante bluetooth, siendo esta última la más cómoda ya que una vez emparejado cada vez que enciendes la tv y la barra se conecta automáticamente. La barra gracias a su tamaño me cabe perfectamente en el pie de la tv, pero si no fuera su caso trae en la caja unos anclajes de pared para situarla sobre esta. El subwoofer al ser tan compacto en mi caso lo puse tras la tv, pero igualmente lo puedes colocar en cualquier parte cerca de la tv ya que conecta de forma inalámbrica con la tv. Se nota la potencia, 320w, mi tv tiene 40w x2, y se nota más claridad y volumen, a parte del subwoofer que a la hora de disfrutar de cine o series es otro mundo con él. El unico pero que le he encontrado es que con videojuegos de acción se nota un breve retardo, menos de 1 segundo estando conectado por bluetooth, con la conexión óptica no pasa. Desde el mando se puede ajustar la conexión que quieres utilizar, equalizarlo que tiene varias opciones directas, o manualmente ajustando treble y bass a tu gusto, todo muy secillo e intuitivo. Si tienes una tv plana notaras un antes y un despues con esta barra.