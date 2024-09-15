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Barra de sonido 2.1

TAB6309/10

4.6

| (52) Reseñas | 96% ha recomendado este producto

1 premio

Perfil bajo. Sonido que inunda la sala.

Con su tecnología de audio envolvente y su subwoofer inalámbrico ultracompacto, esta barra de sonido supercompacta inundará la habitación sin ocupar todo el espacio. Se integra perfectamente con los televisores Ambilight para disfrutar de la emoción de todo lo que veas.

Ver todos los beneficios

Perfil bajo. Sonido que inunda la sala.

  • Subwoofer inalámbrico de 2.1 canales

  • 320 W máx HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1 canales. Subwoofer inalámbrico para unos graves más profundos

2.1 canales. Subwoofer inalámbrico para unos graves más profundos

Los 2.1 canales y la tecnología de audio envolvente ofrecen nuevos niveles de sonido, mientras que el subwoofer inalámbrico ultracompacto añade una profundidad impresionante a los efectos y la música. Los cuatro modos EQ te permiten elegir un estilo de sonido que se adapte a lo que estás viendo, y las voces se vuelven más claras en cualquier modo si activas Dialogue Enhancement.

Diseño ultrafino, perfecto para televisores Ambilight de perfil bajo

Diseño ultrafino, perfecto para televisores Ambilight de perfil bajo

Esta barra de sonido tiene un perfil de tan solo 37 mm: encaja incluso debajo de los televisores Ambilight con soportes inferiores, y los soportes de pared desmontables (incluidos) te ofrecen diversas opciones. El potente y ultracompacto subwoofer es fácil de ocultar y se puede colocar vertical u horizontalmente.

DTS Virtual:X para un sonido 3D envolvente en cualquier habitación

DTS Virtual:X para un sonido 3D envolvente en cualquier habitación

La compatibilidad con DTS Virtual:X transforma el sonido de tu televisor, ofreciéndote una experiencia de sonido virtual 3D sin importar lo que aparezca en pantalla. No necesitas altavoces adicionales y funciona en cualquier habitación: enciéndelo mediante el mando a distancia de la barra de sonido o la aplicación Philips Home Entertainment.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

52

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

2

15/09/2024

España

España

Recomendable

La barra de sonido Philips TAB6309 ha superado mis expectativas. El sonido es claro y potente, transformando por completo la experiencia al ver películas o escuchar música. El subwoofer inalámbrico ofrece unos graves profundos que realmente se sienten, lo que mejora aún más la calidad del audio. La instalación fue sencilla y se conecta fácilmente al televisor a través de HDMI ARC, lo cual es muy conveniente. Me gusta que también puedo conectarla vía Bluetooth para reproducir música desde el móvil sin problemas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB6309 Barra de sonido 2.1

Fecha de uso 2024-08-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB6309 Barra de sonido 2.1

Fecha de uso 2024-08-15

11/09/2024

España

España

Un sonido espectacular

Estoy muy contento con la compra. Después de mucho tiempo buscando una barra de sonido asequible, finalmente decidí invertir un poco más y opté por este modelo de gama media de Philips. Si disfrutas viendo películas y series en casa, te aseguro que vale la pena. Ahora te comparto mi experiencia. La instalación es sencilla, solo necesitas elegir el tipo de cable que usarás y comprarlo aparte (No viene incluido). Puedes conectarla con jack, cable óptico, HDMI, y también por bluetooth, aunque este último tiene algo de retraso, por lo que no es ideal para la TV. Una vez conectada, lo recomendable es descargar la aplicación, enlazarla con la barra y realizar la actualización. Sí, este dispositivo se actualiza a través del móvil y te permite configurarlo desde ahí. El subwoofer se conecta de manera inalámbrica, lo que te permite colocarlo donde prefieras, siempre que haya un enchufe cerca. Con todo listo, disfrutarás del sonido Dolby. Es increíble cómo cambia la experiencia con un buen sistema de audio: los detalles que antes se perdían, como tormentas, explosiones o voces en la distancia, ahora se aprecian con claridad. Además, puedes ajustar parámetros como los graves y agudos según tu preferencia.

Ventajas

diseño muy cuidado y calidad de sonido excelente

Contras

Debería traer algún cable de conexión por el precio que tiene

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB6309 Barra de sonido 2.1

Fecha de uso 2023-08-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB6309 Barra de sonido 2.1

Fecha de uso 2023-08-11

09/09/2024

España

España

Espectacular el sonido

Calidad de sonido espectacular! Llevaba tiempo pensando en comprar mi primera barra de sonido y me he decantado por esta. De verdad, la diferencia de el sonido el brutal. Las películas se escuchan como si estuviera en el cine y la calidad del sonido al escuchar música es increíble. Conectarla me resultó bastante sencillo (es mi primera barra de sonido y no tenía mucha idea) pues super fácil! El subwoofer es inalámbrico por lo que puedes colocarlo en el lugar que desees ya que además es super compacto, incluso detrás de la tele lo puedes poner. Desde el mismo mando se enciende, no tienes complicaciones. Podemos ajustar los graves y agudos a nuestro gusto. En definitiva, estoy muy contenta con la compra.

Ventajas

Calidad del sonido

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB6309 Barra de sonido 2.1

Fecha de uso 2024-08-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB6309 Barra de sonido 2.1

Fecha de uso 2024-08-09

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